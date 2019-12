Problemas con la imagen

¿Por qué la izquierda da la impresión de estar a la baja en esta campaña electoral? No ocupa los primeros lugares en las encuestas, con lo cual hay la sospecha de que no llegará a los 20 escaños del 2016. Sus voceros no están triunfalistas, pero sí confían en un buen resultado, aunque no arriesgan pronósticos precisos (en realidad nadie lo está haciendo).

Un factor que produce esta impresión es que hasta el momento las encuestas más disponibles y que más circulan son las de Lima, que no es una plaza fuerte de la izquierda. En las encuestas nacionales la división en centro, sur, oriente, es gruesa y no parece contar toda la historia. Por ejemplo, no se sabe todavía qué pasa en el tradicionalmente radical sur andino.

Otro factor que afecta es la división de la izquierda en varias listas, lo cual define una situación de agrupaciones pequeñas disputándose en lo esencial el mismo tipo de votación. Con esto llega la sensación de que algunas de ellas quedarán del lado malo de la valla, con el costo en escaños que ello significa para la izquierda en conjunto.

Además esta, ya se ve, es una elección de agrupaciones y membretes muy identificados por el público, algo que últimamente solo el Frente Amplio había logrado. Alianzas y divisiones han ido haciendo tiras la identificación de los partidos de izquierda a escala nacional. Algo que en términos publicitarios puede ser decisivo más allá de las zonas de confort político.

Luego existe el difundido sentimiento de que, a pesar de las frecuentes marchas y el efectivo trabajo realizado, la izquierda no ha sido protagonista central en las batallas políticas claves de los últimos dos años. Esto está desplazando muchos de sus votos potenciales hacia el centro, donde es más fácil participar de la popularidad de Martín Vizcarra y del prestigio de la disolución del Congreso.

Sin embargo no es imposible que el asunto tenga otra cara, la izquierda tiene importantes reductos locales, lealtades radicales, liderazgos regionales y banderas sociales que siempre le han permitido dar algunas sorpresas, modestas pero reales. Por su conducta pareciera además, que aquí los líderes suelen tener ambiciones circunscritas a espacios limitados.