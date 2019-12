La excongresista de la República por Nuevo Perú Marisa Glave se refirió al fallecimiento de dos trabajadores del restaurante de comida rápida McDonald’s, sede Pueblo Libre. Ellos sufrieron una descarga eléctrica en el citado local.

A través de su cuenta de Facebook, Marisa Glave sostuvo que el actual sistema laboral permite aprovecharse de los jóvenes que necesitan, entre otras cosas, costear sus estudios.

“Estos casos, que si uno los ve sueltos nos lleva a la indignación contra la empresa responsables, nos tiene que llevar en realidad a una reflexión de cómo funciona el trabajo en el país. Y porque es que el Estado parece hacerse de la vista gorda ante problemas graves que afectan sobre todo a la juventud, pues parece que al sistema le encanta que sean jóvenes que estén frescos, y que estén desesperados por entrar a este tipo de trabajos para pagar sus estudios”, expresó Marisa Glave.

A la vez, criticó las declaraciones de la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres sobre el tema. Comentó que la funcionaria dirigió anteriormente la Sunafil (fiscalización laboral) y no habría hecho una buena labor.

“La ministra ha dicho que al final tenemos 700 inspectores laborales, pero la ley –como nos hace recordar los miembros del Sindicato Único de Inspectores de Trabajo- indica que deben ser 2000 inspectores. Y de esos 700, el 50% son inspectores auxiliares. ¿Qué cosa quiere decir eso? Resulta que no pueden ver temas caracterizados como complejos; por ejemplo, seguridad y salud”, aseveró Marisa Glave.

“Sylvia Cáceres fue responsable de Sunafil antes de ser ministra, en la época en la que teníamos como ministro al señor Grados. Él sacó un decreto supremo […] que prohibía que se hiciera una operación de inspección regular al año. No tiene ningún sentido. Las empresas saben que Sunafil irá una vez al año, dejan todo listo y no tienen que preocuparse hasta el próximo año ya que no va a haber un nuevo operativo”, adicionó.

Los dos jóvenes fallecidos (Alexandra Porras Inga de 18 y Gabriel Campos Zapata de 19) fueron enterrados juntos el martes 17.