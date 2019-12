Marcelo Odebrecht: fue un error creer que el fin justifica los medios

El empresario Marcelo Odebrecht, que viene cumpliendo arresto domiciliario por delitos de corrupción, se responsabilizó de las acciones de la constructora que lleva su apellido y los calificó como “pecados” y errores"

“En Odebrecht cometimos dos grandes pecados, la falta de transparencia en la caja 2 y la creencia de que el fin justifica los medios”, declaró Odebrecht al medio brasileño O Globo.

Asimismo, el exejecutivo señaló haber pagado sobornos en cerca de 12 países, uno de ellos el Perú. Especificó que la División de Operaciones Estructuradas o caja 2 de donde provenían los pagos nunca existió, no obstante, después argumentó que en la práctica dicha oficina sí operaba.

“Estos fueron bonos ejecutivos no declarados, pagos en especie a proveedores, especialmente en zonas de conflicto, inversiones en las que no queríamos aparecer, caja 2 para campañas y eventualmente incluso sobornos”, sostuvo.

Agregó que ningún ejecutivo de la compañía, incluido él, sabía que existían registros de estos pagos. Pese a ello, varias personas podían autorizar estos pagos no contables de forma descentralizada.

“A principios de la década 1990 se decidió hacer una generación de efectivo más planificada. Cuentas externas disponibles para nuestros ejecutivos. Cuando fue necesario, estos ejecutivos pidieron a las personas que manejaron esta caja 2 que hicieran pagos no contabilizados", explicó.

A ello, Odebrecht agregó que la caja 2 no contenía ni el 1% de los ingresos recibidos. "No seamos hipócritas: eran bastante común en el mundo de los negocios que las empresas tuvieran hasta el 1% de sus ingresos destinados a pagos no contabilizados”, sostuvo.

El ex CEO indicó que siempre fue tolerante con la creación de la caja 2, para la cual sustentó que el político no quería exceder el monto presupuestado de campaña, o porque “el político no quería aparecer recibiendo demasiado dinero de una empresa con intereses en la región o cuyos proyectos defendió”.

Marcelo Odebrecht añadió que la constructora tampoco quería “aparecer”, porque había una “criminalización en los medios con respecto a las contribuciones oficiales de campaña”.

“Puedo extenderme aquí a innumerables justificaciones que nos llevaron a optar por la caja 2 y todos tienen un error común, despojaron la transparencia y la legitimidad de nuestras relaciones”, aclaró el empresario.