La comisión especial que seleccionará a los próximos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad que se encargará de evaluar, elegir y sancionar a jueces y fiscales, aclaró que no tiene “ninguna relación” con el disuelto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Es así que, por medio del twitter del Poder Judicial, aclaró que ninguno de los miembros del ex CNM tienen alguna influencia en el trabajo técnico que actualmente desarrolla la comisión especial, cuya único fin es llevar a cabo la selección de los integrantes de la JNJ para el próximo 6 de enero.

En efecto Armando Canchanya, actual vocero de la JNJ, consideró que la institución solo se concentrará en elegir a los próximos miembros de la institución hasta terminar el proceso.

“La comisión especial encargada del concurso para nombrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, no tiene ningún vínculo con el ex CNM, ni con sus trabajadores y solo se encarga, exclusivamente, del concurso para elegir a los miembros", manifestó el comunicador en Andina.

Asimismo, resaltó que ningún personal de la JNJ (ex CNM) depende de la comisión. “En la actualidad, el personal que labora en el ex CNM (hoy JNJ) no depende ni funcional ni administrativamente de la comisión especial”.

Por otro lado, el periodista resaltó que es posible que se difunda información que tenga que ver con el antiguo CNM ya que esto “reitera la necesidad" de conformar cuanto antes la Junta de Justicia.

“Es muy importante que exista información que ponga a la luz posibles irregularidades en el ex CNM, porque esto reitera la urgencia y la necesidad que tenemos los ciudadanos de que empiece a funcionar la Junta Nacional de Justicia”, expresó.

Por último, el vocero de la JNJ afirmó que respetará el proceso para elegir a los integrantes de la institución y que el trabajo de la comisión especial sigue desarrollándose sin retrasos, adecuándose al cronograma establecido y respaldado por sus bases.

Funcionaria de la JNJ cuestionada

Cabe recordar que este martes, El Comercio, difundió unos audios donde se escuchaba cómo la entonces directora de Selección y Nombramiento del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Beatriz Jerí, solicitó al prófugo exjuez supremo César Hinostroza que le envíe preguntas para usarlas en el concurso de selección de nuevos magistrados en junio del año pasado.

Jerí, quién es actualmente miembro del comité de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), reconoció al citado medio que conoce a Hinostroza desde los 17 años al ser compañeros de universidad. Sin embargo, sostuvo que no son amigos, sino que ese trato se da con “muchísimos magistrados” por su trabajo.