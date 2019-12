La exlegisladora Indira Huilca manifestó este martes que no está pensando en ser presidenta de la República, luego que el comunicador Juan Carlos Tafur afirmara que ella se convertirá en mandataria en algún momento.

"Ojo con Indira Huilca. Va a ser presidenta del Perú. Tiene todas las potencialidades y las capacidades. Es elocuente, consistente, carismática, y es mujer”, sostuvo Tafur en declaraciones Ideeleradio.

En conversación con RPP, la excongresista de Nuevo Perú agradeció los elogios del periodista, pero rechazó que tenga intenciones personales de asumir la Presidencia de la República.

“No le agradezco el vaticinio. No tengo ni la edad ni lo estoy pensando. Me interesa seguir participando activamente como ciudadana, pero una responsabilidad como la que él ha mencionado no está en mi evaluación, y creo que tampoco es una decisión individual. Es mejor si es colectiva”, expresó.

Tras ello, Huilca Flores indicó que es necesario que se ejecuten cambios en el Perú, por ello consideró que es importante el impulso de nuevas fuerzas políticas.

En otro momento, consultada por el video de Solidaridad Nacional que compara a políticos peruanos con grupos terroristas, la exparlamentaria manifestó que la cinta no debe considerarse como un acto de campaña, ya que expone un hecho de “difamación flagrante”.

“Por lo menos amerita que sea calificado como delictivo, porque hay un hecho de difamación flagrante contra las personas que pueden tener una tendencia política que muchos no comparten y asociarlas con el terrorismo. Hay gente que cree que la política es un acto donde se perpetran delitos, y este video lo está ejemplificando de la mejor forma”, añadió.