GRL no asignó presupuesto para 41 ambulancias

La gestión actual del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) no aprende la lección, pues para el 2020 solo aseguró 5 mil soles para el mantenimiento de 41 ambulancias de los corredores de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, a pesar de que la Defensoría del Pueblo advirtió la necesidad de contar con un presupuesto fijo de 350 mil soles.

Si bien la intervención defensorial permitió que en el año en curso se brindara mantenimiento a los vehículos utilizando saldos presupuestales, la Gerencia Regional de Salud no consideró recursos para el próximo año.

Julio Hidalgo Reyes, jefe de la oficina defensorial, lamentó que pese a las recomendaciones a los funcionarios del sector Salud para fijar un presupuesto, no se tomó en cuenta.

Indicó que en los últimos diez años existe una política errónea al no asignar recursos para el mantenimiento de ambulancias. “En el 2018 la Defensoría del Pueblo emitió un informe sobre el mal estado de las ambulancias destinadas a las zonas de extrema pobreza”, afirmó.

En ese contexto, Hidalgo indicó que se verificó que los vehículos no contaban con equipos básicos de asistencia médica, y que Salud no cumplía con garantizar su operatividad y mantenimiento. “Se asignaba al año 1,463 para cada ambulancia. Es por eso que este año se exigió a Salud el mantenimiento de la maquinaria, lo que se cumplió por primera vez en su histórico; sin embargo, no se destinó un presupuesto fijo a pesar de que son herramientas importantes en el servicio de salud”, anotó.

Asimismo enfatizó que Salud informó que atenderá este requerimiento con reposición de una partida del SIS. “No es suficiente, es por eso que la Defensoría exigirá una modificatoria presupuestal”, expresó.

Líneas seguidas anotó que solicitará la intervención de la Fiscalía y la Contraloría General de la República a fin de que tomen acciones con relación a este caso.

Gasto presupuestal

De otro lado remarcó que el Hospital Regional Lambayeque, Hospital Belén y Hospital Referencial de Ferreñafe, han ejecutado el presupuesto de 4 millones de soles del servicio de Neonatología. “Hay una deficiente ejecución presupuestal, pues esperaron hasta el último momento para cumplirlo, tras la advertencia de la Defensoría del Pueblo”, subrayó.