Costa: ¿Cómo creerles a los de SN que son predicadores de buenas costumbres?

El postulante al Parlamento por Partido Morado Gino Costa empleó su cuenta de Twitter para referirse sobre el polémico video que difundió en sus redes sociales, el grupo político de Solidaridad Nacional.

El partido de Luis Castañeda Lossio -exalcalde de Lima con impedimento de salida del país- publicó un contenido en el que se sugiere que sus opositores políticos tienen nexos con terroristas y con el régimen chavista.

PUEDES VER Tribunal de Honor del Pacto Ético exhorta a Solidaridad Nacional a retirar cuestionado video

A su turno, Gino Costa manifestó que es imposible creer a grupos como Solidaridad Nacional cuando tendrían relación con “organizaciones mafiosas”.

“Los conservadores de Solidaridad Nacional mienten y terruquean. Pretenden dar miedo pero cosecharán indiferencia. ¿Cómo creerles a estos predicadores de 'buenas costumbres’ si tienen como vientre de alquiler al partido de alcaldes presos por dirigir organizaciones mafiosas?”, sostuvo Gino Costa.

Foto: Captura.

El video de Solidaridad Nacional ocasionó que el Tribunal de Honor del Pacto Ético pidiera que lo retirara.

PUEDES VER Público expulsa a La Resistencia de la presentación de libro sobre corrupción [VIDEO]

"El Tribunal de Honor, en aras de conservar y asegurar la conducta ética de quienes intervienen en estos comicios, independientemente de que puedan o no haber suscrito el indicado Pacto, llama la atención a Solidaridad Nacional, aún cuando este no hay firmado en Lima, mientras que sí lo hizo en 16 departamentos del país. Ello no lo exime de respetar los valores éticos propios de un proceso electoral democrático como el que se está llevando a cabo”, se lee en el pronunciamiento del tribunal.

Pese a ello, la agrupación ha decidido -hasta ahora- hacer caso omiso de la recomendación del Tribunal de Honor.