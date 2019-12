El postulante al Legislativo por el Frente Amplio Enrique Fernández Chacón manifestó en entrevista que es necesario analizar los sueldos básicos que reciben los trabajadores.

Asimismo, recordó el incidente sucedido en el restaurante McDonald’s, en el que fallecieron dos trabajadores tras sufrir una descarga eléctrica.

“La forma más concreta de expresar hasta dónde avanza un país son los sueldos y acá los sueldos son terriblemente bajos; las condiciones de trabajo, peor. Acabamos de ver los que pasó en el McDonald’s [de Pueblo Libre] y los pensionistas ni hablar. Yo soy pensionista, he trabajado en la planta de automóviles, yo percibo una pensión de 500 soles, a pesar de que nos han aumentado hace poco 85 soles después de 18 años. Considero que eso es injusto”, explicó para el Comercio.

Por otro lado, expresó que en caso llegue al Congreso revisará los decretos de urgencia publicados por el Ejecutivo, mas no pensará en una vacancia de Martín Vizcarra.

“Primero vamos a revisar todos los decretos [que ha emitido el Gobierno]. Y, de otro lado, me parece un despropósito que gente que aún no ha salido [elegida al Congreso] esté planteando que hay que revocar [a Vizcarra]; eso se lo escuché a [Mauricio] Mulder cuando tuve una polémica con él. […] Es bueno que nos entendamos un poco en relación a una agenda legislativa en la que podamos reunir esfuerzos”, enfatizó Enrique Fernández Chacón.

Al ser consultado sobre qué piensa acerca del video publicado por Solidaridad Nacional, que trata de relacionar a sus opositores políticos como terroristas y partidarios del chavismo, el político recordó que Luis Castañeda Lossio (líder de ese partido) ha sido investigado por corrupción.

“Es normal que Solidaridad Nacional se cure en salud, porque Castañeda debería ser el que les haga compañía a todos los presos; no se olvide del Caso Comunicore, todos los contratos que él ha hecho. Se están curando en salud. ¿Cuál es el temor? Todo lo que ha hecho el hombre puede cambiarse. Es una terquedad insistir en un modelo económico que cada día separa más a los pobres de los ricos, cada día la distancia se abre más”, aseveró.

Por otra parte, Enrique Fernández Chacón consideró que se debe cambiar la forma de escoger a los magistrados del Tribunal Constitucional. Para el exdiputado, el Congreso no debe estar a cargo de la elección.

“La forma de elegir. ¿Quién elige al Tribunal Constitucional? El Congreso y todos los congresos son manejados políticamente, todos. Lo raro sería que no fueran manejados políticamente. Entonces, los tribunos que tú eliges necesariamente son de alguna agrupación política. Hemos tenido [magistrados] del Apra, del PPC, entre otros. […]¿El TC lo debe elegir un sistema parlamentario en crisis, que no expresa lo que es el país? ¿Cuánto sacó Fuerza Popular en las elecciones anteriores? 38% y tuvo 73 de 130 parlamentarios, no refleja lo que fue la elección. Y con esa mayoría han querido imponer a alguien para que políticamente diga lo que a ellos les convienen”, sostuvo.