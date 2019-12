Solidaridad Nacional confronta a Tribunal de Honor del Pacto Ético por cuestionado video

Un día después que el Tribunal de Honor del Pacto Ético se pronunciara por el video de Solidaridad Nacional (SN) que compara a conocidos personajes políticos con integrantes de movimientos terroristas, el partido del exalcalde Luis Castañeda consideró que la exhortación recibida atenta contra la libertad de expresión.

“El spot evoca hechos vividos en el Perú y pasa revista a los diversos rostros del marxismo en el país y el continente. No calumnia ni difama. Solo retrata. Pedirle a Solidaridad Nacional que retire el spot es un atentado contra la libertad de expresión”, se lee en el comunicado publicado en la cuenta oficial de Twitter de la agrupación política que participa en las elecciones de enero del 2020.

Tras ello, SN consideró que la cinta es la opinión política del partido contra quienes se “adhieren a una ideología que niega la democracia y los derechos humanos".

El partido Solidaridad Nacional expresa a la opinión pública su posición en relación al video propagado en sus cuentas oficiales. pic.twitter.com/B2XnuY30g2 — Solidaridad Nacional (@Solidaridad_PSN) December 18, 2019

Como argumento de su pedido, el Tribunal de Honor del Pacto Ético indicó que el video difundido en redes sociales “tergiversa la información y confunde a la ciudadanía” a poco de la realización de los comicios congresales.

Ademá, el colegiado señaló que, a pesar que el partido del exalcalde Luis Castañeda Lossio no firmó el Pacto Ético Electoral por Lima, tiene que respetar los valores éticos de la actual contienda.

“El Tribunal de Honor, en aras de conservar y asegurar la conducta ética de quienes intervienen en estos comicios, independientemente de que puedan o no haber suscrito el indicado Pacto, llama la atención a Solidaridad Nacional, aún cuando este no hay firmado en Lima, mientras que sí lo hizo en 16 departamentos del país. Ello no lo exime de respetar los valores éticos propios de un proceso electoral democrático como el que se está llevando a cabo”, se lee en el documento.