El presidente de la República, Martín Vizcarra, resaltó que su gobierno no permitirá que los integrantes del Ejército del Perú que no cumplan con el servicio al país, sino a intereses particulares, no mancharán la honra de la institución castrense.

Este mensaje lo dio en su discurso en la ceremonia de clausura del año académico 2019 de la entidad celebrada este martes 17 de diciembre en la Escuela Militar de Chorrillos. El jefe de Estado sostuvo que los egresados de la escuela deben seguir los ejemplos de los grandes e históricos miembros de la “solida” institución.

“El Ejército ha construido un papel fundamental en la construcción de la República. No permitiremos que quienes transgreden el juramento de servicio manchen y deshonren a esta institución tutelar, los oficiales egresados deben seguir el legado de peruanos ejemplares como Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, Andrés Avelino Cáceres, entre otros”, dijo el presidente.

La corrupción dentro del Ejército ha sido un tema polémico en los últimos días luego que la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú detengan a 21 integrantes de la institución por ser presuntamente parte de la organización criminal Los Capos del diésel.

Esta banda criminal presuntamente se dedicaba al robo de combustible designada a la institución. Este caso es el segundo más grave luego del que el principal responsable era el ahora detenido excongresista y general Edwin Donayre.

“Nueva etapa”

El jefe de Estado Vizcarra Cornejo reiteró que el país vive una nueva etapa que los conducirá al progreso, pese a “la resistencia”. Esto en referencia a las próximas elecciones extraordinarias al Congreso 2020.

“A pesar de la resistencia, estamos en el camino de una nueva etapa que conducirá a un horizonte de progreso, desarrollo y bienestar, ese camino es de la enorme mayoría de los peruanos”, resaltó el mandatario.

El discurso guarda relación con lo que mencionó el último lunes en la ceremonia de clausura del año académico 2019 de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. En este evento resaltó que aunque “voces contrarias y ciertas resistencias" se opusieron a las medidas que tomó, el Perú "abre una nueva etapa”.

Asimismo, Martín Vizcarra subrayó la participación de la mujer dentro del Ejército peruano, lo que, mencionó, consagra a la institución en igualitaria e inclusiva.

Rememoró que este martes se cumplen 22 años desde que las primeras 50 mujeres ingresaron a la entidad castrense. Dijo esperar que las generaciones actuales como futuras puedan seguir trabajando para que estos principios se establezcan.