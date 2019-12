Jara: "En los primeros 3 a 4 meses vamos a tener nuevos reglamentos de transporte”

María Jara precisó que la entidad que representa tiene como objetivo implementar la nueva forma en que las personas podrán movilizarse en Lima y Callao. Esto se logrará organizando el nuevo sistema de rutas superponiendo las necesidades de la ciudadanía.

Asimismo, indicó que este problema tiene muchos años y se ha agudizado por la informalidad profunda, la cual debe ser abordada por el Gobierno.

PUEDES VER Arequipa: Transportistas de combis piden ser parte del SIT como subalimentadoras

“El poder Ejecutivo va a generar un programa de reconversión laboral para que las personas puedan migrar otras actividades”, comentó.

Por otro lado, manifestó que el Decreto Supremo 005 de la ATU aprobaba la prorroga de las autorizaciones de los servicios de transporte en general, lo cual responde a una etapa de transición.

“Si no lo prorrogábamos hubiéramos generado desabastecimiento de la empresa formal que aunque no funciona adecuadamente los limeños y chalacos el día 2 d enero no tendrían como transportarse (...) En los primeros 3 a 4 meses vamos a tener nuevos reglamentos de transporte”, declaró.

Además, añadió que esto permitirá definir si los recorridos atienden realmente a las necesidades de viaje.

Para más información, visita la página web de RTV https://rtv.pe