El presidente de Ipsos Perú, Alfredo Torres señaló que el Congreso que se elija el 26 de enero del 2020 estará conformado por 6 o 7 bancadas, en el caso de que se tome en cuenta la valla electoral para estos comicios.

“Si se aplica la valla y no se alcanza el 4% o 5% de los votos, tampoco se consigue representación, salvo en Lima quizá, en el resto de regiones es muy difícil conseguir representación, entonces sí creo que habrá 6 o 7 bancadas, no más.”, expresó Torres a Canal N.

La valla electoral es un requisito exigido a los partidos para que puedan acceder a la distribución de escaños mediante la cifra repartidora, esto a fin de reducir el número de partidos en el Parlamento.

De acuerdo a la Ley Nº 28617, la barrera legal determina alcanzar el 5% de votos válidos a nivel nacional u obtener siete escaños en más de una circunscripción electoral. En el caso de que un partido no supere alguno de estos requisitos, no obtendrá representación congresal.

“Los partidos que hoy tienen 3% (de votos), como tenemos tantos votos nulos y viciados, se van a convertir en 5%, eso es lo que podía cambiar, en el supuesto de que se aplique la valla, porque también hay quienes sostienen que la valla no se tendría que aplicar porque estas son elecciones extraordinarias”, sostuvo Torres.

Asimismo, aseguró que la ciudadanía identifica muy poco a los candidatos porque en su mayoría son nuevos y precisó que en la próxima encuesta harán el simulacro con el orden ya denominado por el sorteo que realizó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En ese sentido, agregó que “hay un desconocimiento total del sistema de votación", puesto que la ciudadanía cree que puede votar por partidos diferentes cuando no es así.

“Dos terceras partes de la ciudadanía no sigue la política, entonces se olvida y hay que volvérselo a explicar. Me parece muy importante que la ONPE empiece a trabajar muy rápido en explicar que se vota hasta por dos candidatos con el voto preferencial y no como alguna gente cree, que puede votar por un candidato de un partido y un candidato de otro”, explicó Torres.