César Villanueva: abogado dice que ex primer ministro buscaba a fiscales “solo por información” [VIDEO]

Segismundo Suárez, abogado del ex primer ministro César Villanueva, aseguró que su cliente “solo buscaba información” cuando se contactó con los fiscales Alberto Rossel y Ronald Chafloque para ver su caso en el Ministerio Público.

“De repente no fue lo más correcto (buscar a los fiscales), pero no se puede negar que lo hizo. La cuestión está el por qué lo hizo. La teoría fiscal es que lo hizo para buscar infiltrar en el equipo especial Lava Jato y la teoría nuestra es que lo hizo buscando información”, manifestó Suárez durante una entrevista en RPP.

PUEDES VER César Villanueva cumplirá prisión preventiva en el penal Castro Castro

Asimismo, el letrado refirió que el motivo de Villanueva para buscar a los funcionarios fue “para pedirles un consejo de amigos" y así estos puedan orientar al exparlamentario. De igual manera dijo que su defendido “desconocía” las investigaciones que se le hacían.

"El señor César Villanueva buscó información en la propia Fiscalía luego que salieron las publicaciones porque él desconocía los delitos que se le imputaban”, expresó.

Por otro lado, Suárez confirmó que enviaron una apelación contra la decisión del Poder Judicial de mandar a 18 meses de prisión preventiva al expresidente del Consejo de Ministros. “El mandato judicial estaba dado, esta firme, lo hemos apelado pero todavía sigue en ejecución”.

PUEDES VER César Villanueva fue trasladado al penal Miguel Castro Castro [VIDEO]

Del mismo modo, el abogado comunicó que debido a la medida de la entidad judicial, Villanueva Arévalo tuvo que reprogramar la intervención quirúrgica que se le iba a realizar para el próximo lunes 23.

“Se estaba programando una operación para extraer los coágulos de sangre, pero esta interrupción (prisión preventiva) no creo que lo permita. Se va a tener que replantear. Antes de una operación hay pruebas, temas quirúrgicos, clínicos que no se van a realizar. Por lo que conversé con la familia no creen que se vaya a llevar a cabo”, aseveró Suárez.

PUEDES VER César Villanueva recibió alta médica y es trasladado a carceleta del PJ

En otro momento, resaltó que los médicos de la clínica San Felipe declararon que César Villanueva “tiene una situación de alto riesgo” ya que se le detectó un aneurisma latente el cual “podía ocasionarle un accidente cardiovascular”.

Villanueva fue detenido el último 25 de noviembre por agentes de la Diviac en un restaurante de Los Olivos luego que el juez Hugo Núñez Julca emitiera su detención por siete días. Cabe recordar que el exgobernador de la región San Martín es investigado por la Fiscalía de recibir sobornos de la empresa Odebrecht.