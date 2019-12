Lo vínculos del ex juez supremo César Hinostroza continúan revelándose, esta vez con Lucía La Rosa Guillén, jueza superior de la Corte de Lima, a la que le pidió el favor de “atender” a un “gran amigo” suyo en un caso judicial que estaba a cargo de ella.

Nuevos audios difundidos por América Noticias evidencian que el sindicado como cabecilla de la presunta organización criminal Los cuellos blancos del puerto le pidió a la magistrada favorecer al empresario Julián Feijó Giraldo, quien también es investigado por este caso.

El Ministerio Público considera que estas conversaciones abonan a su hipótesis contra Hinostroza Pariachi sobre los presuntos delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal, negociación incompatible y organización criminal.

Audio de Hinostroza y La Rosa Guillén

El ex vocal supremo contactó a la jueza Lucía La Rosa Guillén el 25 de enero de 2018 solicitando que pueda atender a su amigo Julián Feijó. tres días después ella se reportó informándoles que posiblemente ese mismo día se vote sobre el caso consultado.

Primer audio 25-01-2018

César Hinostroza: Lucía, un favor, Hasta la confianza que buen, algún día tuviste y somo, tenemos amigos comunes. Queería que atiendas a un gran amigo, no sé si vas a poder.

La Rosa: Claro que sí. Puede venir. ¿Cómo se llama?.

CH: Julián Feijó se llama.

Segundo audio 31-01-2018

César Hinostroza: Aló, distinguida colega y amiga ¿cómo está?

La Rosa: ¿Cómo está? Ahí señor, llamando.

CH: ¿Qué tal amiga? sí.

LR: Me había tocado a mí el caso.

CH: Ah ya.

LR: Estamos votando para que se confirme (...) Ojalá se pueda votar hoy día. Si se puede votar hoy días, aviso.

La Rosa Guillén responde

La jueza de la Corte de Lima confirmó al noticiero que el caso salió favorable al empresario y amigo de César Hinostroza, argumentando que Feijó tenía todas las de ganar basándose en la ley, con o sin llamada del entonces vocal supremo.

“Se confirmó la sentencia, la sentencia venía amparada para la persona que litigaba (para el señor Jeijó). Salió favorable porque tenía que ser así, la sentencia estrictamente señalada a ley. Podría llamar o no el señor fulano o sutano, el señor iba a ganar este proceso Yo no he coordinado ni con el señor Hinostroza ni nunca jamás con nadie, un fallo”, respondió La Rosa Guillén al noticiero.

Cabe mencionar que el número telefónico de la magistrada se lo entregó el juez supremo Martín Hurtado, catalogado por el Ministerio Público como “el hombre clave” de la presunta organización criminal. Este magistrado indicó que no iba a declarar sobre este caso.

El empresario Julián Feijó es investigado por sus presuntos vínculos con Los cuellos blancos del puerto, por lo que fue citado este jueves por la Corte Suprema para evaluar si se le impone comparecencia con restricciones, solicitada por la Fiscalía.

El ex juez supremo César Hinostroza se encuentra prófugo de la justicia peruana desde que fugó del país en octubre del año pasado. Se encuentra en España mientras afronta un proceso de extradición por este caso fiscal a pedido del Estado peruano.