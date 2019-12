El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, asistió este martes al Juzgado Unipersonal Supraprovincial para casos de corrupción, por el proceso judicial que se le sigue debido a la compra de 40 cámaras de seguridad presuntamente sobrevaloradas.

Los equipos fueron adquiridos cuando era alcalde distrital de Alto Selva Alegre en el 2012. A la autoridad se le imputa el delito de colusión agravada.

Candia tuvo la oportunidad de intervenir en el juicio oral, ejerciendo su derecho a autodefensa, y alegó que no concertó con la empresa ganadora de esta licitación, Kroto. También manifestó que no conoce a los representantes de la misma.

A su salida del juzgado de la Corte de Arequipa, el alcalde provincial manifestó que no hay pruebas en su contra. “Sin embargo, estoy procesado por hechos que se me atribuyen y están plagados de medias verdades y mentiras. Ya se me absolvió en el proceso anterior. El mismo fiscal ha manifestado de manera diáfana que no hay ninguna prueba”, indicó.

Según el Ministerio Público se favoreció a la empresa que otorgó las 40 cámaras de vigilancia al municipio de ASA.

Esta investigación se abrió luego que la Contraloría emitiera un informe el 2013 hallando responsabilidades penales contra los implicados: el burgomaestre, el actual gerente de la municipalidad, Daniel Gómez, ex funcionarios de Alto Selva Alegre y representantes de la empresa proveedora Kroto.

Con la declaración de Candia, concluyó el juicio y el viernes 20 de diciembre, el juez unipersonal supraprovincial para casos de Corrupción de Funcionarios, Max Vengoa Valdigleisas, dará a conocer su fallo sobre el caso.