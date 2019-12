Un pedido para arrestar de manera provisoria contra la exprimera dama Eliane Karp y el exasesor de seguridad de Alejandro Toledo, Avraham Dan On, fue dispuesto por la Cuarta Sala Penal de Reos Libres del Poder Judicial.

El juzgado determinó cursar los requerimientos a las autoridades de los Estados Unidos, en donde radica la esposa de Alejandro Toledo, como a las de Israel, en donde vive Dan On, según El Comercio.

El objeto de la medida es garantizar la potencial extradición de la exprimera dama y el exasesor de Alejandro Toledo, quienes están incluidos en la investigación por el caso Ecoteva.

No obstante la disposición, la medida deberá ser antes analizada por la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, quien en última instancia decidirá si procede o n la formalización de las extradiciones de Eliane Karp y Avraham Dan On.

La Cuarta Sala dispuso también, en el caso de Dan On, formar el cuaderno de extradición para que se presente ante la Justicia peruana. Sin embargo, vale precisar que, debido a que el Perú no cuenta con un tratado de extradición con Israel, las probabilidades de que el pedido prospere son pocas. No obstante, el Poder Judicial invocó al gobierno israelí que actúe en atención al “principio de reciprocidad”.

El requerimiento fue reforzado por una segunda resolución que declara a la esposa de Alejandro Toledo y a su exasesor de seguridad como reos contumaces a raíz de su negativa a comparecer ante los juzgados peruanos.

La disposición de la Cuarta Sala, es preciso indicar, se da e el marco de un pedido de recusación contra los magistrados que la Corte Suprema analizará este miércoles, que fue interpuesto por el abogado de Toledo y Karp, Roberto Su.

Contra Eliane Karp y Dan On, vale recordar, pesa sendas órdenes de prisión preventiva por el caso Ecoteva.

No obstante la disposición, Roberto Su sostuvo que los jueces de la Cuarta Sala no deben continuar viendo el proceso del expresidente Toledo y el de su esposa, ya que, asegura, incorporaron elementos de convicción fuera del plazo que tenía el Ministerio Público, y que estas no le fueron notificadas.

“Hay antecedentes en nuestro caso donde se nos ha permitido informar, pero ahora la Sala Suprema nos ha invocado un artículo donde dice que solo se informa en casos de apelaciones, casación o consulta y según su trascendencia. Ahora nos dice que nuestro caso no es relevante”, indicó Roberto Su al citado medio.

En el caso de Avraham Dan On, su abogado, el doctor Gerardo Widauski, cuestionó que el Poder Judicial no resuelva sus objeciones sobre supuestos vicios procesales en la acusación, "pero curiosamente sí ha resulto en forma acelerada el pedido de extradición.

Además, de acuerdo a El Comercio, el abogado precisó que no se aplicaría el principio de reciprocidad al que apela el Poder Judicial debido a que “el Perú anteriormente extraditó a un ciudadano israelí —que radicaba en el país—, solo se aplicaría si se solicitara la extradición de un ciudadano peruano, lo cual no es el caso”.