Para el expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Óscar Urviola existen excesos en las detenciones preventivas, no solo por los tiempos dados sino porque no existe investigaciones culminadas. Además, alega que no se habría observado los requisitos establecidos.

¿Cree que se ha abusado con las prisiones preventivas?

Hay casos en los que sí se ha cometido excesos, dado el número de meses de hasta 36 y que en muchas de ellas no se han culminado las investigaciones preliminares. Creo que en los casos complejos se podría justiciar, por el tipo de delitos y el número de imputados.

PUEDES VER Piura: prisión preventiva para dos policías por vender moto robada

¿Se justificaba los 36 meses contra Keiko Fujimori?

No me atrevería a afirmar categóricamente que sí se justificaba. Para poder decir que sí era el plazo necesario, tendríamos que ver el expediente.

¿Que piensa del TC al haber priorizado su caso, habiendo tantos reos en la misma condición?

El TC le ha dado un trato especial como caso emblemático, de la misma forma que lo hizo para los Humala. No quiero dudar del TC como institución autónoma. Que quede bien claro que yo no justifico la actitud del TC de haber solucionado este hábeas corpus, dentro de los plazos que establece el código procesal constitucional, que lamentablemente no se observa para otros.

¿Ha sido eficaz la implementación de la prisión preventiva?

Es probable que en las resoluciones en que se dictaron estas prisiones preventivas no se hayan observado todos los requisitos que fijó el TC en resoluciones anteriores (Caso Humala) y la misma Corte Suprema, y que han dado lugar a que el tribunal anule estas resoluciones, disponiendo la libertad de la señora Fujimori.

¿Hubo eficacia en el impulso de estas medidas?

Creo que ha permitido que salten una serie de elementos que no se conocía cuando se dictó la prisión preventiva y que ha dado lugar a que surjan colaboradores eficaces que están permitiendo que se avance en conocer la verdad.

¿Qué hacer para que los investigados que queden en libertad no sigan obstruyendo la justicia, como Villanueva?

El juez y el fiscal, cuando están ad portas de una resolución que pueda levantar una prisión preventiva, podrían solicitar una serie de medidas restrictivas a fin de que se garantice llegar a la verdad.

PUEDES VER Revocan la prisión preventiva de Abanto y otros siete árbitros

Keiko ha quedado libre, sin restricciones.

Eso no impide que el fiscal lo pida y el juez lo apruebe, porque creo que sí justifica.

¿Qué opina del nuevo pedido de prisión en su contra?

El fallo del TC que le permitió salir libre no tiene nada que ver con un nuevo pedido para una nueva prisión preventiva en función de nuevos elementos que se han conocido posteriormente.