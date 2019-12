Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú y encargado de la ejecución de sobornos a funcionarios, fue interceptado en Brasil por la prensa peruana para que pueda dar una reflexión sobre lo actos ilícitos del que fue parte, en representación de la constructora.

Sin embargo, el exejecutivo de la empresa brasileña prefirió no declarar asegurando que ya dio información a la Fiscalía peruana, luego que la constructora suscribió un acuerdo de colaboración eficaz con ella.

“No tengo nada que decir ahora, no puedo declarar. Todo lo que tenía que decir lo he dicho en mis declaraciones a la Fiscalía. Perdóname, discúlpame, no puedo decir más”, dijo Barata a programa “Cuarto Poder”.

El reportero le preguntó sobre qué reflexión podía dar la Perú luego que haya sido uno de los corruptores de los funcionarios, quienes habrían favorecido a la empresa a cambio de millonarias coimas.

Declaraciones de Barata

Jorge Barata fue interrogado el último jueves por los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato, en el que confirmó que los $ 200 000 que entregó Odebrecht al gremio empresarial Confiep en el 2011, fue para la campaña de medios que habían impulsado, pero que el único objetivo fue el beneficiar la candidatura de Keiko Fujimori y evitar que Ollanta Humala llegue al poder.

Asimismo, confirmó que programó los pagos de sobornos a César Villanueva, cuando era gobernador regional, con el fin de hacerse de la licitación de la obra de la carretera de San José de Sisa, en la región San Martín.

El exrepresentante de Odebrecht ratificó que mantuvo diversas reuniones con Ollanta Humala, durante su mandato, con la primera dama Nadine Heredia y dos ministros implicados en el proyecto Gasoducto Sur Peruano.

Agregó que las coordinaciones las manejaba Heredia Alarcón porque ella tenía mayor comprensión sobre los temas de licitación en comparación con su esposo, el exmandatario.

“Humala no comprendía bien las cosas, a diferencia de Alan García. Nadine Heredia comprendía mejor que Humala”, dijo Jorge Barata al Equipo Especial de la Fiscalía. Los interrogatorios van a continuar a fines de enero de 2020.