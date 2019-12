Ministro de Vivienda niega intención de destituir a funcionario acusado por peculado

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Rodolfo Yáñez, negó tener la intención de destituir al funcionario César Ramos Zamora, actual director ejecutivo del Programa “Agua Segura para Lima y Callao”, a pesar de estar acusado por presuntamente haber realizado un pago indebido cuando trabajaba en el Gobierno Regional de Moquegua.

En declaraciones a la prensa, el titular de la cartera ministerial defendió a su trabajador aseverando que el proceso por una irregularidad a su cargo, está judicializado. Además, señaló que hasta que no se emita un fallo y cumpla con los trabajos que se le asignan, él puede seguir laborando en la entidad pública.

“¿Por qué no puede seguir trabajando? Mientras que el señor demuestre que profesionalmente cumple con los trabajos que se le encargan, no tendría por qué (sacarlo del cargo) y estamos en una lucha frontal contra la corrupción. No significa que tengamos personas que son corruptas. Hay muchas personas que son corruptas y han salido fuera de este gobierno”, enfatizó un ministro.

El programa Panorama difundió el informe que la Contraloría presentó sobre el Gobierno Regional de Moquegua, durante el mandato de Martín Vizcarra, e identificó que dicha gestión pagó S/ 697 226 41 al Consorcio Chirimayuni por servicios de supervisión que no llegaron a ser ejecutados. Por tal motivo el Ministerio Público los señaló como responsables a ambos.

Ramos Zamora es acusado por el delito de peculado por apropiación debido porque fue él quien autorizó dicho pago al desempañarse en el cargo de gerente de Supervisión en el gobierno regional. Por este caso Martín Vizcarra también fue imputado.

Además, también es cuestionado porque otro informe de la Contraloría recomienda que investiguen la orden del entonces funcionario de Moquegua sobre la entrega de un terreno a la empresa ICCGSA en el Gobierno Regional de Arequipa para la licitación de la etapa tres del mejoramiento de la variante de Uchumayo, pese a que no estaba saneado y sin expropiaciones.

No obstante, Zamora continúa trabajando en el Estado para el Ministerio de Vivienda desde el 23 de julio del 2018 en el cargo de director ejecutivo del Programa “Agua Segura para Lima y Callao”.

“Ya lo explicó ayer en Panorama el señor César Ramos bien claro el problema que ocurrió con ese caso. Fue un servicio que se dio, la empresa consultora llevó el problema a un arbitraje porque se le resolvió el contrato y el tribunal arbitral resolvió que se le tenía que pagar”, exclamó Yáñez a la prensa.

Por otro lado, el ministro intentó justificar la decisión de César Ramos Zamora argumentando que la resolución de un tribunal arbitral tiene carácter de “cosa juzgada” y debe ser ejecutada.

“Por lo tanto, el gobierno regional tuvo que pagar. Es una persona a la cual le están achacando cosas que el tribunal arbitral decidió que se tenía que pagar”, agregó.

César Ramos Zamora aseguró al mismo medio de comunicación que no es responsable de los ilícitos que se le acuda y que actuó cumpliendo sus funciones. Indicó que pone su cargo actual a disposición del presidente como del ministro de Vivienda.

“Mi cargo no está a cargo del presidente, mi cargo está a cargo del Ministro de Vivienda y el Viceministro de Saneamiento […] Mi cargo está a disposición siempre, nosotros somos funcionarios de confianza”, mencionó. No obstante, Rodolfo Yáñez descartó el evaluar destituir al funcionario cuestionado.