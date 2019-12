Lambayeque: excluyen a 12 candidatos al Congreso de la República

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) excluyó a doce candidatos al Congreso de la República por Lambayeque, de las próximas Elecciones Congresales a realizarse el 26 de enero del 2020.

A continuación, les presentamos la lista de organizaciones políticas que cuentan con candidatos excluidos de este proceso:

Aura Inés Edquen Romero (Frente Amplio), Cruz Gerardo Saavedra Colmenares (Contigo), Paolo Acosta De La Cruz (Perú Nación), Antero Humberto Monsalve Gonzales (Renacimiento Unido Nacional), Elizabeth Vigo Alcántara (Renacimiento Unido Nacional), Gustavo Dacio Espinoza Soto (Unión por el Perú) y Sandy Sheila (Unión por el Perú) y Esther Elizabeth Bustamante Gamarra (Vamos Perú).

Mientras que, los siguientes candidatos fueron declarados improcedentes:

Carlos Eduardo Cornetero Panta (Democracia Directa) por no ha cumplido con presentar la solicitud de licencia sin goce de haber de su centro de trabajo en el Hospital Ferreñafe Agustín Arbulu Neyra Ferreñafe-EsSalud, que debe ser concedida 60 días antes de la fecha de elecciones.

PUEDES VER: Detectan perjuicio de casi S/400 mil en purificadores

Franco Amado Franco Cotrina Romero (Renacimiento Unión Nacional), quien, tras consignar que desde el año 2015 hasta el año 2019 desempeña como médico pediatra en el Hospital Regional Lambayeque no ha precisado si actualmente viene manteniendo vínculo laboral en dicha Entidad.

Marianela Zapata Huertas (Avanza País-Partido de Integración) por no ha cumplido con presentar la solicitud de licencia sin goce de haber, que debe ser concedida 60 días antes de la fecha de elecciones y excluir a Celinda Inés Ortiz Prieto.

Como se recuerda, el día 30 de setiembre el Congreso de la República fue disuelto constitucionalmente por el presidente Martín Vizcarra al no tener respuesta inmediata tras la solicitud de cuestión de confianza hecha por el ex presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar al Pleno del Congreso.