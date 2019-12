La gran indecisión

La reciente encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicado por La República reporta que un tercio de la población aún no ha decidido su voto para las elecciones del 26 de enero. Este rubro, que ha descendido en las últimas semanas, sigue siendo el predominante.

La misma encuesta señala que los votos nulos, es decir, los blancos y viciados, constituyen un porcentaje importante (21,6%), de modo que si se suman estos porcentajes con otro no medido, que es el número de peruanos que no acudirán a votar, el porcentaje de abstención, tendríamos que a una parte muy importante de peruanos el proceso electoral no la ha provocado hasta ahora entusiasmo.

El cuadro que muestra la encuesta es de un escaso impacto de la campaña. Podría aducirse un dato comparado y recordar que el año pasado el 51 % decidieron su voto una semana antes de los comicios. De este grupo, el 16 % resolvió por quién votar el mismo día de las elecciones.

La indecisión, la abstención y los votos nulos no son la causa: resumen el efecto de la falta de grandes señales que movilicen al electorado, considerando la profundidad de la crisis y el hecho de que una abrumadora mayoría de peruanos exigía la disolución del Congreso.

La indiferencia electoral de los ciudadanos no se debe a la seguridad de que las cosas están bien sino de las desconfianza ante quienes pretenden resolver la crisis. No es casual que entre los grupos que concitan más adhesiones se encuentran Acción Popular (10,1%) Fuerza Popular (6,8%), Alianza para el Progreso (4,3%), Partido Morado (4,1%), Apra (3,2%), Somos Perú (2,7%) y el Frente Amplio (2,1%).

Estos datos permiten apreciar un mayor respaldo a la oferta tradicional electoral, aunque no se trata de un gran apoyo. Un solo partido supera el 10% de intención de voto, en tanto que varios se ubican alrededor de la valla electoral. Estos grupos serían los más beneficiados de un alto porcentaje de votos nulos, porque elevarían su porcentaje para superar el 5% de votos.

Este escenario solo puede modificarse si los partidos se empeñan en una campaña de grandes propuestas de reforma, para lo cual deberían abandonar las propuestas menudas y las campañas individuales, que es la dinámica que se ha impuesto las últimas semanas. Es preciso que los partidos vuelvan a la política.