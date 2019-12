Otra baja más para el partido Contigo en la carrera electoral. Se conoció que la candidatura de Juan Sheput se encuentra en trámite de exclusión en los comicios parlamentarios de 2020. La decisión fue iniciada por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro.

Sheput Moore es integrante suplente de la Comisión Permanente y postula como cabeza de lista de Contigo en Lima Metropolitana. Sin embargo, en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), su estado electoral aparece en exclusión, por lo que se encuentra en trámite hasta que haya una resolución, sea favorable o no para el excongresista.

En el expediente electoral de Contigo, se señala que Juan Sheput había sido denunciado por la Fiscalía Penal por presunto peculado doloso y tráfico de influencias. La demanda se encuentra en archivo provisional.

Estas denuncias, sin embargo, no aparece consignada en la hija de vida del suplente de la Comisión Permanente, como se señala en el informe de fiscalización enviado al presidente del JEE de Lima Centro, Luis Carrasco.

Juan Sheput no es el único que podría quedarse fuera fuera de la carrera electoral. En la lista de candidatos de Contigo en Lima Metropolitana, aparecen otras seis personas: Alexander Von Ehren –ex candidato distrital con Perú Patria Segura–, Carlos Torres Pérez, Roberto Carhuancho Cárdenas –exmilitante aprista–, Andrea Villacorta Ilas, Zoreida Alvarado y Walter Gutiérrez Vaisman.

El partido puede apelar la decisión del JEE contra Sheput y los otros candidatos con trámite de exclusión. Su secretario general, Jorge Villacorta, expresó a Perú 21 que se ha respondido por el estado electoral del excongresista.

Sheput, a su vez, señaló que no había necesidad de incluir esos delitos en su hoja de vida, dado su archivo provisional. “Es una denuncia que ya ha sido archivada por no ha lugar. Por lo tanto, no se tiene que informar, pues no es proceso ni condena”, indicó.