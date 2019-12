La candidatura de Isaac Humala Núñez, padre del expresidente Ollanta Humala, fue excluida de la lista de candidatos de la organización política Perú Libre con mira a las elecciones extraordinarias el Congreso, programadas para el 26 de enero de 2020.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 emitió una resolución, suscrita el 12 de diciembre pasado, en la que se explica que dicha medida se da porque el postulante omitió presentar información requerida sobre un vehículo de su propiedad.

Esta observación el partido político señaló que no se presentó porque se encuentra embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que, según ellos, determina que ya no es de su uso por tal motivo no debe estar dentro de la relación de bienes e inmuebles que todo candidato debe presentar para continuar en carrera.

Sin embargo, el JEE aclaró que las medidas de embargo en forma de inscripción no implican la desposesión ni impide la enajenación del bien afectado. Sobre el argumento de que el uso del vehículo era de exclusividad de su hijo, la institución señala:

“Este Colegiado considera que lo señalado no es justificación para no haber declarado dicho bien, pues es de responsabilidad, de candidato, verificar toda la información que declara en su respectiva hoja de vida, en la que además, consignó su firma y huella dactilar; por lo que, debió observar con debida diligencia las obligaciones establecidas por las normas electorales”, se lee en la resolución.

Captura resolución JEE sobre exclusión de Isaac Humala.

El documento difundido a través de la página web de la entidad electoral ordena también remitir las copias certificadas de las piezas pertinentes a la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Lima, para que pueda proceder conforme a sus atribuciones por este caso.

La exclusión fue decretada por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, entidad dedicada a evaluar los casos que no cumplen con los requisitos para dar una respuesta en primera instancia.

No obstante, esta decisión puede ser apelada ante el Jurado Nacional Electoral, la última instancia en el aspecto electoral. Cabe mencionar que el 27 de diciembre es la fecha máxima para que se pueda separar, excluir o presentar las renuncias de los candidatos que participen en las elecciones al Congreso del 2020.

