Cusco: Dictan cuatro años de prisión efectiva para exdirector de Plan Copesco

Maribel Mamani Mamani

El exdirector ejecutivo del Plan Copesco, Helio Molina Aranda, fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada. El exfuncionario del Gobierno Regional del Cusco fue encontrado culpable de adquirir una maquinaria en el año 2011, que no fue utilizada hasta la fecha, al no cumplir con las características que se requerían.

La máquina chancadora que compró el Plan Copesco costó 396 mil soles y en la adquisición participaron otros tres trabajadores, quienes también fueron hallados culpables y recibieron la misma pena que Helio Molina. Se trata de Rogers Alejandro Castillo Ramos, Carlos Alberto Marroquín Echegaray y Otto Zenón Vargas Gamarra.

La fiscal anticorrupción, Gloria Soto, se mostró conformé con la decisión de los jueces. “Hay un favorecimiento indebido al proveedor en la calificación y en la ejecución. Ellos (sentenciados) solicitaban que la maquinaria que adquirirían debía ser calibraba y hacer su montaje hasta su funcionamiento. Sin embargo, la empresa ofrecía una propuesta distinta, netamente consultiva y pese a ello fue favorecida”, refirió la magistrada.

Otro punto a destacar es que en la recepción de la chancadora, que se dio el 25 de marzo del 2013, no estaban presentes los auditores de la compra, por lo que se entiende que el exdirector de Copesco no dio aviso de la adquisición al Órgano de Control Interno, generándole un perjuicio económico al Estado.

Gloria Soto resaltó que los organismos del Estado no pueden comprar bienes que no sirven. “El problema es que, si adquieren un bien, si hay una necesidad de una institución para poder adquirir un bien, ese bien debe prestar un servicio efectivo a la institución y no se puede adquirir para que esté en esas condiciones (chancadora), abandonado y botado”, dijo.

Cabe resaltar que el pago a la empresa que vendió la maquinaria se hizo en solo un mes, lo que llamó la atención de la funcionaria, debido a que se notaba un apresuramiento en los trámites para que se haga el depósito en un tiempo poco visto en las instituciones públicas.

Helio Molina no estuvo presente en la lectura de la sentencia, por lo que hasta el cierre de esta edición se encontraba prófugo de la justicia, junto a los otros tres exfuncionarios.