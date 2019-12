Cusco: Alcaldes respaldan construcción del aeropuerto de Chinchero

Maribel Mamani Mamani

Los alcaldes del Valle Sagrado de los Incas de la provincia de Urubamba, junto a otras instituciones, informaron que respaldan la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco. Esto lo hicieron mediante un pronunciamiento a la opinión pública; entre los que firmaron están los burgomaestres de los distritos de Chinchero, Ollantaytambo y Huayllabamba. Además rechazaron informaciones tendenciosas, como ellos calificaron, para desacreditar este proyecto y evitar así que se ejecute.

Su posición grupal se emitió tras la primera reunión de la mesa técnica que hizo el gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente. En el espacio abordaron la publicación que indica que faltaría al proyecto el Estudio de Impacto Patrimonial que solicitó la Unesco. Las 18 instituciones, entre alcaldes, decanos de colegios profesionales y representantes de organizaciones civiles; coincidieron en apoyar la ejecución de este terminal aéreo, que se tiene que iniciar a mediados de 2020.

El gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Cusco, Ángel Elías Paullo Nina, precisó que se convocó a esta mesa debido a una información incorrecta que se brindó en algunos medios de comunicación. En dicha reunión también acordaron conformar un equipo técnico como apoyo a la implementación del aeropuerto.

“El Estado ya respondió inicialmente, indicando que no hay una afectación (al concluir que no han encontrado evidencias culturales en superficie ni en subsuelo). Ahora, el último pedido es que haga un estudio amplio de impacto patrimonial, que no sólo abarca la parte del polígono, sino el impacto que ocasionará en Machupicchu, la ciudad del Cusco y el Qhapaq Ñan”, indicó.ϖ