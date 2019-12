César Villanueva Arévalo, expresidente del Consejo de Ministros, recibió el alta médica este lunes 16, tras catorce días de permanecer internado en una clínica local por presentar un cuadro de crisis hipertensiva.

El último miércoles 11 de diciembre, el juez Jorge Chávez ordenó 18 meses de prisión preventiva en contra de Villanueva Arévalo, por ello, tras abandonar el establecimiento de salud, fue conducido hasta el edificio Carlos Zavala Loayza del Poder Judicial para ponerse a disposición de las autoridades correspondientes.

Según conoció La República, ex primer ministro cumplió con el control de identidad ante el despacho del mencionado magistrado, y será conducido a la carceleta del Poder Judicial, en la avenida Abancay.

El también excongresista es investigado por presuntamente haber favorecido a Odebrecht al otorgarle la buena pro de la carretera San José de Sisa, en el 2008, cuando era presidente regional de San Martín.

A Villanueva Arévalo se le atribuye los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo, colusión, negociación incompatible y asociación ilícita.

El pasado domingo 15 de diciembre, Segismundo Suárez, abogado de César Villanueva, anunció que apelará a la decisión judicial que dispuso la medida de restricción en contra de su patrocinado, debido a que no cumplió con las exigencias conforme a la ley.

“Nosotros vamos al pobre, al miserable requerimiento de prisión preventiva que presentó el Ministerio Público, no cumplía con las exigencias de ley y ¿qué hizo el juzgador? el doctor Chávez Tamaríz subsanó la omisión, no es lo correcto. [...] En ese momento debió devolver la carpeta fiscal para que se subsane y para emitir un pronunciamiento. No lo hizo”, declaró a RPP.