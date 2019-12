Arequipa: Gerente de Trabajo confía en que investigación en su contra se desestime

Arequipa. El gerente regional de Trabajo, José Luis Carpio Quintana, espera que la investigación en su contra, por presuntamente pertenecer a la organización criminal El Ladrillo Sindical del Sur, sea desestimada.

Señaló que el único error que cometió fue difundir las normas de trabajo a los obreros que se lo pedían, pues siempre tuvo puertas abiertas para ellos.

“Los trabajadores me paran llamando y les hago cualquier consulta y ahora me abstengo, ya no lo hago, tienen que hacerlo mediante conducto regular por lo que ha pasado”, señaló.

Dijo que, tras enterarse de la investigación, desde Lima le dieron su respaldo en el Ministerio de Trabajo.

Agregó que a finales de enero darán una capacitación sobre normativas y agremiaciones a los obreros y trabajadores en general.