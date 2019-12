Acusan a fujimorismo de ofrecer dinero por proceso judicial para liberar a Keiko

Edwar Quispe

Julio Jove Vilca es un escultor y tallador que vive en el centro poblado de Yanayaco, distrito de Characato, Arequipa. El artesano saltó a la palestra por presentar un habeas corpus en julio de este año, exigiendo la liberación de Keiko Fujimori. Ella fue enviada a prisión preventiva en 2018 por 36 meses, acusada de lavado de activos.

Durante el proceso, Jove fue consultado sobre los motivos que tenía para presentar este recurso legal y él decidió guardar silencio, porque no le interesaba figurar en los periódicos, solo cumplir con sacar de prisión a la lideresa de Fuerza Popular.

Un juez de la Corte de Arequipa denegó el pedido de Jove el 14 de agosto de 2019. Meses después, la hija de Alberto Fujimori salió en libertad por otro recurso similar presentado en Lima.

Pero la historia de Jove no acaba allí. El poblador arequipeño rompió su silencio meses después de presentar su demanda. Lo hizo para denunciar a Fuerza Popular (FP) por, según él, haber incumplido un acuerdo de palabra. Jove asegura que representantes del partido naranja, a nombre del esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito, le ofrecieron dinero a cambio de presentar el habeas corpus.

“Creo que ahora es necesario que se sepa que deben cumplir con un compromiso que es tan serio. Cumplí a cabalidad, lo menos que se puede esperar es la reciprocidad”, dijo.

Las negociaciones

La historia de Jove y FP inicia a finales de junio, cuando recibe una comunicación de parte de representantes del fujimorismo, que querían reunirse con él para hablar sobre la presentación del habeas corpus. Quisieron mantener sus nombres en reserva y dijeron que bastaba con saber a quién representaban, a Jove no le pareció extraño y decidió continuar. Le dijeron que algunas de las personas que lo visitaron son dirigentes del partido. “Si a mí me los pones delante, yo los reconozco”, precisó.

¿Pero por qué buscar a Jove y no a otro ciudadano interesado? En palabras del propio artesano, él ha presentado ya 41 recursos para sacar a personas de prisión, incluido el de Fujimori, por lo que presume que sus servicios fueron conocidos por el partido naranja.

La cita se concretó los primeros días de julio. Cerca de 12 personas, en tres vehículos, fueron a su casa en Yanayaco.

Allí le hacen la propuesta de presentar el habeas corpus a cambio de dinero. Jove accedió y los representantes de FP le dijeron que cuánto necesitaba de adelanto, él respondió que el pago por sus servicios se haga al final, cuando Keiko Fujimori salga en libertad.

“Lo que me incomoda es que yo llamo al local partidario de Fuerza Popular y me dicen que hablarán con Luis Galarreta, que me devolverán la llamada, pero no tengo respuesta”, acotó. Jove asegura que viajó hasta tres veces a Lima para ver la causa ante el Tribunal Constitucional (TC), invirtiendo de su bolsillo. Afirma que FP se olvidó del acuerdo.

Atrás quedaron las palabras de los dirigentes que le dijeron a Jove: “Se puede pagar hasta un millón de soles, la cosa es que salga en libertad”. Hoy el artesano espera que los representantes de FP, que llegaron hasta su casa, cumplan con el acuerdo de palabra al que se comprometieron.❖