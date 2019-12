Castillo sobre Sodalicio: “La Iglesia quiere el esclarecimiento, no vamos a esconder nada”

Carlos Castillo Mattasoglio, el arzobispo de Lima, se pronunció sobre el caso Sodalicio, enfatizando en que las investigaciones deben continuar para dar una pronta y justa solución a las víctimas de este grupo religioso acusado de violación de derechos humanos.

Calificó que estos hechos son antecedentes de presuntas destrucciones a personas por parte de los líderes del grupo religioso Sodalicio de Vida Cristiana en Perú, el que fue fundado en 1971 y reconocido oficialmente por el papa Juan Pablo II en 1997. Ahora el Ministerio Público investiga la sede peruana por denuncias en contra de sus líderes de distintos abusos psicológicos, físicos y sexuales contra menores de edad.

“La Iglesia quiere evidentemente el esclarecimiento de todas las cosas, no vamos a esconder nada. Si hemos escondido en el pasado que pueda también aclararse y hacer las cuentas definitivas con una historia que no debió ocurrir, que probablemente por el peso que tenía la Iglesia, la costumbre, pero nosotros no podemos continuar con eso”, aseveró Castillo en entrevista con RPP.

Las supuestas víctimas de abusos sexuales señalan como autores de los delitos a las cabezas de la institución como Jeffery Daniels, como también al fundador del movimiento, Luis Fernando Figari Rodrigo, a quien el Sodalicio apartó en abril de 2016.

El arzobispo reitera que las demandas que se han interpuesto en contra de los imputados, revela los graves daños psicológicos que provocaron en los menores debido a la doctrina que impartían.

“Una parte han sido los delitos sexuales de uno de los jefes de estos grupos y luego hay otros que me parecen más grandes y graves también, porque tiene que ver con el dominio de personas. Entonces hay muchas personas dañadas por una especie de ruptura del horizonte y de una especie de enclaustramiento de la intencionalidad humana en el que la persona pierde un poco el sentido de las cosas, y ha habido varios experimentos de manipulación muy grandes”, resaltó la autoridad religiosa.

Castillo Mattasoglio pidió mayor celeridad en el avance de las investigaciones, las que señaló se demoran demasiado, sin permitir un justo resultado para las víctimas que han decidido revelar las vejaciones por las que tuvieron que pasar.

“Están haciendo un problema demasiado grande, están demorando demasiado como para poder justamente enfrentar y solucionar una cosa que es gravísima, que es el antecedente de la destrucción de personas en nuestro país, de nuestra clase media y alta a la que han dañado psíquica y humanamente. No es posible y eso tiene que cambiar. No se puede encadenar la palabra”, manifestó.

En contra de denuncia contra Paola Ugaz

Por otro lado, el arzobispo de Lima criticó a los miembros de la Iglesia que han decidido perseguir legalmente en contra de los periodistas que han revelado estas denuncias. Indicó que se debe renunciar a estos actos si es que se quiere ser ejemplo de los ideales que el cristianismo persigue.

En abril pasado, el arzobispo de Piura, José Eguren, retiró la querella interpuesta contra los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, quienes revelaron el caso.

Sin embargo, Carlos Gómez de la Torre Pretell, exgerente de una empresa del Sodalicio, presentó una nueva denuncia por difamación agravada contra Paola Ugaz Cruz, exigiendo que se ponga la máxima pena de tres años que señala la ley con 2 millones de soles por concepto de reparación civil.

“Yo estoy muy preocupado por algunos cristianos que creen que en vez de esclarecerse las verdades que suceden en los problemas, que inclusive la propia Iglesia tiene, recurren a querer tapar la verdad. Sé que una periodista de gran importancia la están persiguiendo en este momento, Paola Ugaz, sí. Y creo que si esos cristianos creen realmente en el señor Jesucristo tienen que renunciar a eso”, señaló.

Señaló que las denuncias en contra de la periodista viene por parte de un personaje muy ligado al Sodalicio, y que si se considera cristiano debe evitar buscar seguridad con influencias en el poder.

“Ahora no se trata del obispo pero es una persona digamos a fin a estos grupos que están equivocados. (...) Hay situaciones muy complejas donde a veces no entendemos cómo podemos ser verdaderamente cristianos y muchos han recurrido a los poderes. (...) Si queremos que por medio del truco, el poder, las relaciones económicas y sociales o las influencias, esconder lo terrible que hacemos, entonces nosotros no somos verdaderos cristianos y no damos testimonio de servicio que es lo que vino Jesús a hacer”, aseveró

El caso del Sodalicio salió a la luz en el libro Mitad monjes, mitad soldados, de Pedro Salinas y Paola Ugaz, y reúne una serie de denuncias de exintegrantes de esta organización religiosa. Tras este hecho, al menos seis adultos estén acusados de abuso sexual o encubrimiento, incluido el fundador del movimiento, Luis Figari, quien ahora reside en Roma.