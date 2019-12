Piura: regidora Heidy Lozada recibe amenazas y pide garantías para su vida

Piura. La regidora de la Municipalidad Provincial Piura, Heidy Lozada Floriano, denunció haber recibido amenazas contra su integridad a raíz de la venta de terrenos que hizo la comuna.

La autorida aseguró que durante la última semana, en presentaciones públicas, fue interceptada por personas desconocidas quienes le lanzaron fuertes amenazas hacia su persona, responsabilizándola de la subasta de terrenos que hizo la comuna piurana hace unos días.

“Hace poco estuve en mi asentamiento humano de San Martín en Veintiséis de Octubre y me insultaron, se metieron con mi vida privada alegando que yo he vendido los terrenos del distrito. No podemos permitir eso por cosas que no son ciertas”, expresó.

La concejal señaló que los hostigamientos también se han percibido a través de redes sociales, por lo cual ha decido cerrar sus cuentas oficiales.

Lozada Floriano explicó que todas las agresiones y amenazas hacia su persona surgieron a raíz de una entrevista radial que le hicieron al exregidor del distrito octubrino Víctor Hugo Febre. “Este señor ha realizado acusaciones falsas contra mi persona”, lamentó.

La regidora del oficialismo explicó que la municipalidad puso en venta 104 terrenos en el distrito Veintiséis de Octubre, de los cuales solo ocho se subastaron.

Recordemos que para esta subasta solo se presentó un postor, quien logró la compra de los ocho terrenos por un monto superior al millón 500 mil soles.

Pide garantías

En ese contexto, Lozada Floriano solicitó ante la Prefectura de la ciudad garantías para su vida.

“El día miércoles yo ya pedí las garantías para mi vida, ya que no es posible que se esté diciendo estas cosas sobre mi persona”, remarcó.

Aseveró que todas las acusaciones hacia su persona también tendrían como trasfondo el interés político de los candidatos de la Lista n.º 2 para integrar la Junta Vecinal Comunal (Juveco) en el asentamiento humano San Martín, debido a que las acusaciones provienen de sus integrantes.

Cabe señalar que con respecto a la venta de terrenos, los dirigentes del distrito Veintiséis de Octubre presentaron un recurso de nulidad del proceso de subasta de los terrenos del distrito y hasta evalúan presentar una denuncia penal contra el alcalde de Piura, Juan Díaz Dios, pues consideran que hubo irregularidades en el proceso convocado.