Alan García le pidió al exdirectivo de Odebrecht en el Perú Jorge Barata que apoyara con el financiamiento de la campaña presidencial de Luis Castañeda Lossio en el 2011, confirmó ante la fiscalía José Nava Mendiola, hijo de Luis Nava Guibert, ex hombre de confianza del fallecido líder del Apra.

Nava Mendiola suscribió las palabras de un aspirante a colaborador eficaz, quien señaló que su padre estuvo presente en el momento del pedido de dinero a Odebrecht, ante la fiscal Milagros Salazar del Equipo Especial Lava Jato.

PUEDES VER Luis Nava declaró sobre vínculos de García con Castañeda

El pasado 12 de diciembre, un aspirante a colaborador eficaz indicó que el exsecretario de Alan García presenció cuando el exmandatario intercedió ante Jorge Barata para que Odebrecht financie en parte la campaña de Castañeda a la presidencia.

Al respecto, Nava Mendiola confirmó que el momento en que se dio dicha coordinación estaban tanto él como su padre, y que la “gestión” sí existió, según Perú21.

La reunión en que se produjo el acercamiento de García a Barata en beneficio de Castañeda se dio en la casa de La Molina de Luis Nava, hasta donde José Nava acudió como invitado con una función específica, según contó a la Fiscalía: preparar una parrillada que amenice la cita.

Entonces, a inicios del 2011, Luis Castañeda era el candidato presidencial de su propio partido, Solidaridad Nacional. En esa coyuntura, el hijo de Luis Nava confirmó que Alan García convenció al exdirectivo de Odebrecht en el Perú de aportar. Barata, según la versión de Nava hijo que difunde Perú21, se comprometió a poner 200 mil dólares a la campaña del exalcalde de Lima.

PUEDES VER Aportes de Odebrecht a Castañeda habrían sido solicitados por Alan García

Odebrecht apoyó a Villarán en el 2014 y Castañeda reclamó

El 2011 no fue el único año en que Odebrecht financió alguno de los proyectos electorales de Luis Castañeda.

De acuerdo a José Nava Mendiola, y siempre según el citado medio, en el 2014 Castañeda Lossio también recibió dinero de la empresa brasileña durante su campaña para la alcaldía de Lima.

El acuerdo para el financiamiento también se dio en una reunión en casa de su padre, pero que no fue “amenizada” con una parrillada, sino con un seco de pato, un platillo más próximo a la cuidad de Chiclayo, terruño del exburgomaestre.

Para ese momento, la principal contendiente de Luis Castañeda para el sillón edil de la capital era Susana Villarán, quien iba por la reelección.

Ante esta coyuntura, Castañeda evidenció su “fastidio” contra Odebrecht porque la empresa brasileña había aportado a la campaña de Villarán. Entonces, le pidió a Alan García que, nuevamente, intercediera ante la constructora brasileña para obtener dinero.

Desesperación amarilla

Según contó el hijo de Luis Nava, por aquel entonces en el 2014, en Solidaridad Nacional había “desesperación” para que Odebrecht hiciera su aporte a la campaña edil de Castañeda, lo cual le sorprendió, de acuerdo a lo que indica Perú21.

Las exigencias para recibir el dinero de la firma brasileña venían del entonces exasesor de Luis Castañeda, Jorge Zegarra.

“Zegarra me llamaba insistentemente, decía que mi padre no contestaba las llamadas y que los brasileños no entregaban el dinero”, fue lo que contó a la fiscal Milagros Salazar José Nava Mendiola, según el citado medio.

Además de revelar que intercedió en algunas oportunidades para contactarse con Jorge Barata, el hijo de Luis Nava sostuvo que le consta que el dinero de Odebrecht llegó a la campaña de Luis Castañeda en el 2014.