El tribuno Eloy Espinosa-Saldaña denunció -este último viernes- que existe un sector que no desea su continuidad en el Tribunal Constitucional, dejando entrever que se trataría de personas vinculadas al fujimorismo y aprismo. Esto, a raíz de la denuncia por maltrato psicológico que una funcionaria entabló contra él.

“Hay un grupo de gente que parece que no tiene las mejores ganas de tenerme como magistrado del TC”, precisó el letrado durante una entrevista a RPP.

PUEDES VER Odebrecht dio soborno para que le pague el MEF

“(…) Aun cuando eso me cause dolor, aun cuando eso cause dolor a mi familia que sufre con este tipo de ataques injustificados y desmedidos, yo cumpliré con mi deber hasta cuando pueda y con las mejores condiciones”, agregó Espinosa-Saldaña.

Asimismo, declaró que se defenderá de las acusaciones de la secretaria general del TC. “Tengo que defenderme de aquellas acusaciones malintencionadas que ya desde hace buen tiempo quieren distorsionar mi imagen. Creo que en el ámbito profesional hay momentos en los que se puede tener discrepancias, discusiones ásperas, que las hemos tenido (en referencia a Susana Távara)”, exclamó.

PUEDES VER Extesorero de Odebrecht informó cómo se entregó dinero a campaña de Keiko Fujimori

Por otro lado, se supo que la denuncia contra Eloy Espinosa-Saldaña, integrante del Tribunal Constitucional (TC), por presunto maltrato psicológico, será analizada por el Pleno de la institución a inicios del año jurisdiccional de 2020, que retomará sus funciones el 3 de enero.

La República pudo dar a conocer que esta decisión se debe a que el magistrado no se presentó a la sesión de este jueves al contar con descanso médico hasta el viernes 13 de diciembre. Se esperaba sus descargos ante la demanda en su contra.