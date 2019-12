La candidata al Congreso Beatriz Mejía (Avanza País), quien es vocero del colectivo conservador ‘Con mis hijos no te metas’, sostuvo que en el país “no son tantas” las mujeres víctimas de violencia sexual.

Durante un debate con el también candidato al Congreso por Juntos Por el Perú Julio Arbizu, coordinado por el portal LP Pasión por el Derecho, Mejía remarcó su posición contraria al aborto, al cual denominó como “genocidio”.

“¿Sabes por qué las mujeres más pobres abortan? Porque tienen un esposo que gana 900 soles. Y ellas no tienen ni siquiera para darle de comer a los hijos que ya tienen. Entonces se ven obligadas a abortar porque dicen ‘otro hijo más, ¿qué cosa va a comer?’ Esa situación tenemos que resolver y dejar de especular”, dijo Merino en su réplica al candidato Arbizu y como argumento a su posición contra la legalización del aborto.

Arbizu, como dúplica, planteó a la vocera de ‘Con mis hijos no te metas’ que dicha perspectiva apoyaba una medida como las esterilizaciones forzadas, que, en el Perú, se llevaron a cabo durante el régimen de Alberto Fujimori contra mujeres pobres.

“Yo estoy en contra de la esterilización de las mujeres”, manifestó en su defensa Beatriz Mejía. “Los seres humanos no somos cobayos. No podemos jugar a esterilizarnos”.

“Hay que tener una educación sexual. Yo, por ejemplo, conozco programas de educación que les enseñan a las mujeres a cuidarse de modo natural. Y funciona. Incluso las que tienen el ciclo irregular. Entonces, ¿por qué no enseñarles a las mujeres a cuidarse de modo sano para que no tengan ese problema? Y ahora me dices ‘¿y las violadas?’. No son tantas las violadas, por favor”, sostuvo la vocera del colectivo conservador.

Mejía sostuvo también que la ley que establece una pena de menos de 2 años por la comisión de un aborto, al que considera un asesinato, está mal planteada. Esto, en respuesta a la pregunta que Julio Arbizu le plantea respecto a por qué el Código Penal contempla penas mayores para el que incurre en el delito de homicidio.

“Por qué no legalizamos entonces el feminicidio, para que los feminicidas no se vayan a la cárcel. Es igual. Es igual de espantosa la idea. O sea, legalizas el asesinato de una persona grande y de una persona chiquita. Es igual”, sostuvo su posición Mejía.