Abogado de César Villanueva apelará este lunes 16 contra prisión preventiva de expremier

La defensa de César Villanueva, Segismundo Suárez, informó que el lunes 16 presentará formalmente una apelación a fin de que se anule la prisión preventiva contra el ex gobernador regional.

Esta semana, el juez Jorge Chávez Tamariz determinó dictarle dicha medida a César Villanueva por los presuntos sobornos que habría recibido de la empresa brasileña Odebrecht para la licitación de la carretera San José de Sisa.

Para Segismundo Suárez, el también ex primer ministro no debería ir a la cárcel debido a que no se cumplieron a cabalidad los requerimientos necesarios para dictar prisión.

“Una prisión preventiva tiene que ser consentida solo si cumple con A, B y C requisitos que están previstos en el acuerdo plenario de la Corte Suprema. Por ejemplo, el fundamento número 32 dice que toda declaración de un colaborador eficaz tiene que ser corroborada por otro medio probatorio. Eso lo dice, es de obligatorio cumplimiento, pero no se ha cumplido. El Ministerio Público presentó una solicitud deficiente e incompleta”, buscó argumentar para El Comercio.

Vale mencionar que César Villanueva no ha sido llevado a una celda debido a que su estado de salud es delicado; por ello, continúa en el hospital.

En línea con ello, su defensa detalló la actualidad del expremier.

“Tiene dos infartos cerebrales que son dos coágulos que tienen que ser retirados quirúrgicamente, pero para que no genere más infartos cerebrales le están aplicando anticoagulantes. Entonces, le tienen que operar. Pero al tener anticoagulantes, no lo pueden hacer. Los médicos están viendo la forma de estabilizarlo de tal manera que permita operarlo, intervenirlo. Yo calculo [un plazo] dentro de una semana para que puedan estabilizarlo e intervenirlo quirúrgicamente”, dijo Segismundo Suárez.

El político debería cumplir 18 meses de prisión preventiva en caso la apelación a su favor no sea aceptada.