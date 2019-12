Jorge Barata: Nadine entendía mejor que Ollanta

Desde Curitiba

Reuniones clandestinas, emisión de leyes a la medida, cambio de ministros por otros convenientes; el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata ofreció abundante información a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato sobre la implicación del exmandatario Ollanta Humana y su esposa Nadine Heredia en la entrega del proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP) a la empresa brasileña.

En el relato de Barata se incluye una cena en la residencia de Marcelo Odebrecht, en São Paulo, en la que la expareja presidencial agradeció el aporte de US$ 3 millones que le proporcionó la compañía.

No obstante, Humala y Heredia niegan haber recibido dicho dinero, Barata ratificó una vez más haber suministrado dicho fondo con el consentimiento de Marcelo Odebrecht, lo que explica la cena íntima que en realidad fue una celebración de la victoria del líder nacionalista en 2016. Paradójicamente, Odebrecht también había financiado la campaña de Keiko Fujimori con US$ 1 millón 200 mil.

Puerta lateral

“Las reuniones de entrega de dinero a Nadine y Humala fueron en Miraflores. Además, hubo una cena en la casa de Marcelo Odebrecht, donde se agradeció por el dinero para la campaña presidencial. En las reuniones, Nadine se comprometía a solucionar los problemas planteados por Odebrecht”, aseguró Barata, dijeron fuentes de La República con conocimiento de las manifestaciones del exfuncionario de Odebrecht en el Perú.

"Barata afirmó que Odebrecht tuvo dificultades para conseguir el proyecto del Gasoducto del Sur Peruano, por lo que la empresa debió organizar reuniones con funcionarios del gobierno, medios de comunicación, formadores de opinión, para crear una corriente y así neutralizar a la competencia Consorcio Gasoducto Peruano del Sur (integrado por GDF Suez, Sempra, Techint y TGI)", añadieron las fuentes que tuvieron acceso a las declaraciones.

"Mencionó que hubo reuniones en Palacio con Humala y Marcelo Odebrecht y ministros relacionados con el proyecto, como Jorge Merino y Eleodoro Mayorga y con la participación de la ex primera dama Nadine Heredia", explicaron las fuentes.

"Barata refirió que en las reuniones con Humala y Heredia estuvo también presente el ex alto ejecutivo Luiz Mamerí, acompañando a Marcelo Odebrecht. Y también hubo reuniones a solas con Nadine, una o dos veces, pues ella era más ordenada en sus apuntes que Humala, y apuntaba los pedidos que luego se solucionaban. Nadine entendía mejor que Ollanta lo que quería Odebrecht", detallaron las fuentes.

"Humala no comprendía bien las cosas, a diferencia de Alan García. Nadine Heredia comprendía mejor que Humala", relató Jorge Barata, conforme a las fuentes consultadas, con relación a cómo hizo Odebrecht para quedarse con el proyecto del Gasoducto Sur Peruano.

El ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú describió sus encuentros con Nadine Heredia: “Ingresaba por la parte lateral de Palacio de Gobierno. Ahí tenía su oficina Nadine. A veces me registraba, otras veces no. A veces se encontraban Ricardo Boleira y Raymundo Serra (de Odebrecht), o también José Graña (de Graña y Montero). A veces yo estaba solo”, indicaron las fuentes de este diario.

Barata relató que la Ley 29970 que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo de polo petroquímico en el sur del país, publicada el 22 de diciembre del 2012, permitiría un crecimiento de 2,5% del PBI, “lo que coincidía con el proyecto político de Humala y su discurso, pero también con los intereses de Odebrecht”.

En una ocasión Humala y Heredia se quejaron amargamente con los brasileños por las publicaciones del diario El Comercio. La ex pareja presidencial arguyó que Odebrecht era socio de Graña y Montero, de propiedad de José Graña Miró Quesada, accionista del periódico mencionado. Para los Humala era un acto de traición.

“Los Humala recurrieron a la presidenta Dilma Rousseff para decirle que Odebrecht se había pasado al enemigo, por la sociedad con Graña. Rousseff trasladó la queja a Marcelo Odebrecht”, dijo Barata, según las fuentes.

Los brasileños confiaban más en Nadine Heredia.

Mayorga por Merino

"Ella (Nadine Heredia) estaba al tanto de todo lo que sucedía con la licitación (del Gasoducto del Sur). Ella entendía mejor que Humala. Nos quejamos porque con el ministro Jorge Merino las cosas no caminaban, entonces ahí entró Eleodoro Mayorga", afirmó Barata. En efecto, el 24 de febrero del 2014, Mayorga sustituyó a Merino a raíz de los cuestionamientos de Odebrecht, según Barata.

El abogado defensor Wilfredo Pedraza rechazó las declaraciones de Barata y las tildó de especulaciones, y que estas quedarían desbaratadas cuando enfrenten el proceso de corroboración. “Por ejemplo, las supuestas reuniones clandestinas fueron en realidad encuentros protocolares y con agenda de trabajo”, dijo.

Confirma ‘codinomes’

A continuación, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú testificó sobre algunos personajes que tuvieron relación con el proyecto del Gasoducto del Sur Peruano. Por ejemplo, confirmó que el ‘codinome’ “Magali” corresponde al abogado Miguel Ángel Ronceros Neciosup, quien recibió de los fondos sucios de Odebrecht US$ 450 mil.

Quien reclutó a Ronceros fue el exfuncionario de Odebrecht Marko Harasic, quien lo conoció en la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014. Lo primero que hizo fue un informe que se presentó a Proinversión, la entidad que se encargaba de la licitación del millonario proyecto.

En el documento, por el que recibió una coima de 500 mil dólares, el abogado Ronceros recomendó descalificar al consorcio competidor de Odebrecht, conforme lo dicho por Barata.

También mencionó Jorge Barata que el exfuncionario de Odebrecht Rodney Rodríguez de Carvalho contactó a Constantino Galarza Zaldívar, un empresario dedicado a la seguridad que le ofreció supuestos documentos secretos gubernamentales sobre el terrorismo en el VRAEM para proteger a sus trabajadores. Su ‘codinome’ era “Gaza” y le pagaron US$ 430 mil con fondos ilegales.

Al ser preguntado sobre el ‘codinome’ "French", Jorge Barata manifestó que se trataba del empresario Emilio "Johnny" Brignardello Vela, quien fue contratado como espía de Odebrecht. Brignardello tenía contacto con Manlio Alessi Remedi, de la compañía GDF Suez, que competía con Odebrecht por el proyecto del gasoducto. Brignardello ofrece a Alessi repartirse US$ 6 millones que Odebrecht pagaba si le filtraba información. Al final GDF Suez abandonó la puja y Odebrecht solo terminó abonando a "French" US$ 1 millón por la fallida misión.

Barata habló de la existencia de 720 programaciones de órdenes de pago de sobornos de Odebrecht desde la Caja 2, por lo que se ha establecido una agenda entre la empresa brasileña y el Equipo Especial Lava Jato para tener acceso a dicha información. Esto porque Barata indicó que no tenía conocimiento de todos los presuntos beneficiarios de las 720 órdenes de desembolsos de coimas.

La finalidad del compromiso es conseguir copia de los documentos secretos de las transferencias, porque contendrían información vital para la identificación de otras personas que han recibido pagos ilícitos con el propósito de beneficiar a Odebrecht con la adjudicación de obras públicas, la ampliación de pagos de sobrecostos y arbitrajes amañados.

Para los miembros del Equipo Especial en Curitiba, los interrogatorios resultaron provechosos porque consolidaron las hipótesis de las investigaciones.

Admite pagos a César Villanueva

En lo que representa una reconfirmación de declaraciones anteriores, Jorge Barata dijo que fue él quien, en coordinación con su colega Eleuberto Martorelli, programó el pago de sobornos al exgobernador de San Martín César Villanueva.

Barata precisó que los desembolsos fueron un pago a cambio de que Villanueva les entregara el proyecto de construcción de la carretera San José de Sisa.

El exsuperintendente de Odebrecht en el Perú manifestó que las autoridades peruanas tendrán acceso a la documentación interna de la constructora brasileña, que demuestra los desembolsos de las coimas a Villanueva, y que podrán verificar que existe relación entre las fechas de la adjudicación de la obra y las transferencias de dinero.

Además, dio los nombres de otros funcionarios que participaron en la conspiración corrupta para favorecer a Odebrecht, y que también recibieron sobornos de la Caja 2, los fondos sucios de la empresa.