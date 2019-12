Abanto sobre declaraciones de Salaverry: “Tiene un afán de revancha” [VIDEO]

Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama se refirió este jueves a las declaraciones del expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, quién confirmó al Equipo Especial Lava Jato las coordinaciones entre Keiko Fujimori y el exjuez supremo César Hinostroza.

“En el caso de Daniel Salaverry lo que habría que ver es si existe o no lo que en doctrina se llaman móviles bastardos. Es decir, si tiene un afán de revancha. Es una venganza. […] Creo que la declaración de Salaverry no está exenta de la sospecha. Es más no es una declaración muy feliz en la medida de que son declaraciones de oídas. Él dice: a mi Keiko me dice, Keiko me contó”, afirmó Abanto en RPP.

PUEDES VER Keiko Fujimori intentó entregar a Chávarry agenda incautada de PPK, a través de Salaverry

El abogado de Jaime Yoshiyama se refirió también al pedido del fiscal José Domingo Pérez de solicitar nuevamente 36 meses de prisión preventiva contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

“Creo que todavía (el juez Víctor Zuñiga) tendrá una oportunidad al 26 de diciembre para ajustarlo (la medida contra Fujimori) porque parece bastante despropositado que originalmente pida de nuevo 36 meses sin restar los 13 meses que estuvo en prisión Keiko Fujimori”, aseveró.

PUEDES VER Keiko Fujimori: PJ evaluará pedido de prisión preventiva el 26 de diciembre

Por otro lado, Abanto Verástegui habló de las coordinaciones que hizo Antonio Camayo para reunir al exjuez supremo César Hinostroza y la lideresa de Fuerza Popular en su casa con la finalidad de que el magistrado favorezca las investigaciones de Fujimori.

“Lo que creo es que ha habido gente auspiciosa tratando de generar la reunión. Llegó al extremo que el propio Camayo dice que gestiona la reunión peor no le consta que se reunieron”, manifestó Abanto.

PUEDES VER Salaverry confirma nexos de Keiko con Chávarry e Hinostroza

Por otro lado, el letrado criticó el uso de la prisión preventiva por parte del fiscal Domingo Pérez, afirmando que este tiene “una visión puritana” para este mecanismo. De igual manera consdieró que los fiscales del equipo Lava Jato manipulan las declaraciones de los colaboradores eficaces para que estos se ajusten a su investigación.

“A mí me llama la atención como los fiscales manipulan las declaraciones de los colaboradores eficaces para que se ajusten a sus hipótesis en ves que de sus hipótesis se ajusten a las declaraciones” recalcó Abanto.