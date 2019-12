En el set del programa Versus Electoral de RTV, Rosa Bartra y Francisco Sagasti expusieron sus planteamientos, los mismos que dieron lugar a incisivas interrogantes de ambas partes. Aquí un extracto.

–Rosa Bartra: La inmunidad debe ser regulada para todos aquellos altos funcionarios que la tienen. Nadie en esta patria debería escudarse en la inmunidad para no responder por delitos cometidos antes de que se impulse esta reforma. Y para el Congreso, nadie tiene inmunidad que lo proteja de delitos cometidos antes.

–Francisco Sagasti: El Partido Morado tiene una propuesta sobre la inmunidad parlamentaria, empecemos eliminándola. Puede haber algunos casos que se justifiquen, eso lo veremos durante el debate.

-Rosa Bartra: Quisiera saber cuánto conoce el candidato sobre educación tecnológica y qué ofrece.

–Francisco Sagasti: Tengo tantos años como usted y quizás algunos más trabajando en instituciones de educación superior y tecnológica y una de las cosas que debemos hacer es no solo crear puestos de trabajo.

–Rosa Bartra: Desde que llegué propuse un cambio: democracia para los partidos políticos con financiamiento claro y sanciones para los que tienen financiamiento indebido. Democracia plena y ejercicio pleno para todos.

-Francisco Sagasti: Ninguno de nosotros es una persona con muchos recursos, nos financiamos de una manera muy austera y muy transparente.

–Rosa Bartra: No me ha contestado el candidato. ¿Quién financia al Partido Morado? Dice que es austera, sin embargo eso no es lo que hemos visto.

-Francisco Sagasti: Lo que muchos políticos no entienden y creo que ustedes, televidentes, sí lo entienden, es que se puede sustituir el dinero por la movilización, la voluntad y la capacidad de organización. Hemos movilizado miles de voluntarios y eso nos ha permitido, con un número limitado de recursos financieros, poder inscribirnos como partido.

-Rosa Bartra: El trabajo debe ser remunerado de forma justa y creo sí que debe haber un seguimiento de cuál es el resultado del trabajo congresal que justifique tener una remuneración. No debe haber modificación. Sueldo, solamente lo justo.

–Francisco Sagasti: El sueldo preocupa a la ciudadanía, pero más que el sueldo son algunas ventajas adicionales: la asignación por representación mal utilizada. El Partido Morado planteará eliminar algunas cosas, sustituirlas por un reembolso de gastos realmente efectuados.

–Francisco Sagasti: Creemos que la bicameralidad es una cosa positiva en general, pero sabemos que tenemos un Congreso muy corto. La bicameralidad la retomaremos en el 2021. En este momento no es prioritario.

-Rosa Bartra: Connotados representantes de su agrupación política son defensores de la bicameralidad... ¿la van a dejar de lado entonces? Es buena, pero no les importa.