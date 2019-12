Burgomaestre de Casma denuncia que existe un plan criminal para asesinarlo

Lindberg Cruzado. Chimbote

Áncash. El alcalde de la Municipalidad Provincial del Casma, Luis Alarcón Llana, denunció en conferencia de prensa que existe un plan criminal para asesinarlo, pero según él la Policía no actúa.

“Me pongo este chaleco antibalas porque no quiero que me maten como lo hicieron con Lito Montalván (exburgomaestre), él fue mi amigo y lamentablemente lo asesinaron”, mencionó.

Indignado dijo que el 23 de noviembre, a las 6:08 a. m., un sujeto de porte militar rondó dos veces su vivienda en forma sospechosa y pese a que la Policía tiene los videos no investigó nada.

“Iré a Lima, a Palacio de Gobierno y al mismo Ministerio del Interior para denunciar que existe un plan macabro para asesinarme, pero los policías de mi provincia son indiferentes, no han investigado nada y mi vida corre peligro. Ellos saben a lo que me refiero, esto no es juego”, pronunció.

El burgomaestre casmeño anunció que ha convocado para hoy a una reunión de autoridades del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) de su provincia para exponer su problema y tomen acuerdos.

“Desde que asumí el cargo no he recibido amenazas, pero el 23 de noviembre un hombre de porte militar fue grabado dos veces muy de mañana en el frontis de mi casa, estaba rondando y una persona escuchó cuando hablaba por teléfono con alguien de acabar con mi vida”, indicó.

Luis Alarcón desde el 23 de noviembre no acude a actividades públicas por temor a que atenten contra su vida, además ha contratado seguridad particular en su vivienda donde vive con su esposa, hijos y otros familiares.

“La Policía debió atrapar a este sujeto que rondó mi casa, él llevaba puesto un canguro y en el video se observa que manipulaba algo. Alguien lo contrató por odio, celo político, no lo sé, quisiera saber qué lo motivó para actuar de esa manera. Si se descubre que alguien por una cuestión o ambición política quiere asesinarme yo doy un paso al costado. Hace siete años mataron a Lito Montalván, siendo alcalde en ejercicio, y no quiero que me pase lo mismo”, añadió Luis Alarcón Llana.