Procurador pide investigar a Trujillo por pagos irregulares del hospital de Moquegua

El procurador anticorrupción Amado Enco solicitó a la fiscalía el inicio de investigación preliminar contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo por el delito contra la administración pública, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, según especifica el petitorio.

El pedido se realizó debido al reciente informe observado por la Contraloría en la que indica el pago irregular de 41 millones 869 soles que efectuó Trujillo, cuando era gerente general del gobierno regional de Moquegua a un consorcio a cargo de la construcción del Hospital de esta región.

En tanto, el oficio enviado a la fiscalía provincial especializada de Moquegua especifica que funcionarios del gobierno regional favorecieron “indebidamente” al consorcio, al acceder a este adelanto para la ejecución de la construcción, teniendo como requisito la aprobación del expediente técnico para ejecutar el pago.

El procurador manifestó que el ministro Trujillo sería responsable de coordinar los trámites administrativos del gobierno regional, que uno de ellos fue el pago de adelanto pedido por el consorcio.

Amado Eco sostuvo que Trujillo estaría “presumiblemente involucrado” en los hechos de denuncia que a abierto la Contraloría contra 14 exfuncionarios del gobierno regional de Moquegua, pero que no incluye al ministro de Transportes.

Ante ello, el procurador pediría incorporar a Edmer Trujillo en la investigación, debido a los indicadores que lo relacionan con los hechos sucedidos cuando también Martin Vizcarra era gobernador regional de Moquegua.

Los descargos de Edmer Trujillo

Cabe recordar que el titular del ministerio de Transportes mencionó que su cargo estaría a disposición del presidente de la República, “el cargo de ministro, el mío como cualquier otro, es un cargo que está siempre a disposición del presidente para las decisiones. Sin embargo, yo estoy ahorita preocupado por avanzar en los proyectos que debemos dar celeridad”, declaró.

En este sentido también aseguró su disposición a las citaciones si llega a reabrirse el caso "si esto constituye nuevos elementos para la fiscalía y deciden iniciar investigación, que me parece que tienen que hacerlo, si nosotros somos convocados no hay ningún problema. He asistido a todas las citaciones desde enero del 2015″, destacó.