Odebrecht le rebajó la coima a Moreno y Shavit

La República desde Curitiba. Odebrecht en el Perú (2013-2016), Ricardo Boleira, afirmó que la constructora sobornó con US$ 2 millones 350 mil al ex gobernador del Callao, Félix Moreno Caballero, para quedarse con el contrato para la habilitación del tramo de la Costa Verde en el puerto chalaco. De acuerdo con las fuentes de La República en Curitiba, Ricardo Boleira aseguró ante la fiscal Geovanna Mori del Equipo Especial Lava Jato, que se reunió dos veces con Moreno para negociar la forma en que se le entregaría a la brasileña la obra de 313.7 millones de soles.

El encuentro inicial se produjo en el primer trimestre de 2014, en la casa del empresario Gil Shavit, en Barranco. Moreno y Shavit pidieron a Boleira una coima de US$ 4 millones. El 60 % para Moreno y el 40% a Shavit. Sin embargo, al final Odebrecht solo abonó US$ 2 millones al ex gobernador chalaco por intermedio del publicista Valdemir Garreta para el financiamiento de su campaña de reelección y US$ 350 mil a Gil Shavit.

PUEDES VER Odebrecht le pagó US$2’350.000 a Félix Moreno por proyecto Costa Verde

Boleira precisó a la fiscal Giovanna Mori que el dinero se proporcionó a Valdemir Garreta en un hotel de la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, mediante un sistema de códigos de comunicación del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

Según el registro de las planillas de Odebrecht, Félix Moreno figura con el “codinome” de “Taxa” en la obra de la Costa Verde, explicaron las fuentes. El exsuperintendente explicó a la fiscal Mori que los otros 350 mil dólares fueron entregados a Gil Shavit mediante una cuenta de la offshore Cardiff International. Moreno y Shavit son amigos.

Lavador de Odebrecht

El extesorero internacional de Odebrecht, Luiz Da Rocha Soares,ven su segundo día de interrogatorio confirmó que se reunió personalmente con Gonzalo Monteverde Bussellau, con la finalidad que sus empresas laven dinero sucio que fue entregado por los brasileños a Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama Tanaka y Ollanta Humala.

Para la fiscalía , el papel del empresario Gonzalo Monteverde, actualmente prófugo de la justicia, es clave en el funcionamiento de la Caja 2 del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, debido a que sus empresas Construmaq y Constructora Área facilitaron el financiamiento de las campañas electorales.

“Dentro de la línea de investigación también hay una participación de la empresa Construmaq (Gonzalo Monteverde) dentro de la liquidación de activos para hacer efectivo las cantidades de dinero que se entregaron presuntamente a la seçora Keiko Fujimori, a traves de Clemente Yoshiyama Tanaka. Efectivamente Construmaq está dentro de la ruta del dinero”, indicó el jefe del equipo especial, Rafael Vela.

En ese sentido, ratificó que dentro de la tesis de investigación de la fiscalía, Gonzalo Monteverde representaría presuntamente ser el lavador del 90 por ciento de todos los recursos financieros de la empresa Odebrecht. Se trataría principalmente del lavador de activos y también de un generador de activos dentro del sistema operativo de la Caja 2 del Departamento de Operaciones Estructuradas". Vela no descartó la posibilidad que Monteverde habría movilizado más de 30 millones de dólares a través de sus empresas.

Asimismo el jefe del equipo especial Lava Jato, hizo un llamado a la Policía Nacional para ubicar al empresario Gonzalo Monteverde.

"Debería tener la mayor prioridad considerando ahora el rol protagónico que tienen dentro de los avances de las investigaciones. Monteverde y su cónyuge están prófugos de la justicia hace varios meses. Eso evidentemente es una responsabilidad del trabajo policial", expresó Rafael Vela.

PUEDES VER César Villanueva: Poder Judicial dicta 18 meses de prisión preventiva en su contra

Fiscales seguirán con interrogatorios

Como parte del cronograma de diligencias programadas por el Equipo Especial Lava Jato en Curitiba, mañana jueves se interrogará al exsuperintendente de Odebrecht, Jorge Barata por los aportes a Keiko Fujimori.

La diligencia estará a cargo del fiscal José Domingo Pérez quien acudirá con el coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela y el Procurador Federal de Curitiba Orlando Martello.

El exejecutivo también dará detalles ante el Fiscal Hamilton Montoro, quien acudió en representación del fiscal Germán Juárez, por el proyecto de la carretera San José de Sisa donde está vinculado el ex premier César Villanueva.