Moquegua: Jurado excluye a siete candidatos al Congreso por omitir información

Moquegua. El Jurado Electoral Especial (JEE) Mariscal Nieto resolvió excluir a siete candidatos al Congreso. Ellos postulaban en diferentes partidos políticos por una curul en los comicios del 26 de enero del próximo año.

El pleno del órgano electoral descentralizado tomó la decisión de sacarlos de carrera porque no declararon todos sus bienes u omitieron información en sus hojas de vida sobre sus sentencias judiciales.

Entre los excluidos están Pedro Tito Calisaya (Juntos Por el Perú) y Carlos Carrera Gamarra (Unión por el Perú). Ambos eran considerados con mayores posibilidades de ganar la elección.

En el caso del primero, el área de fiscalización detectó que no declaró en el rubro VII sobre dos procesos judiciales en su contra con autos finales. El personero legal de Juntos por el Perú, Óscar Condori, explicó que no es una sentencia, sino un proceso que concluyó con un acuerdo extrajudicial y su archivamiento. Tito Calisaya garantizó con su casa un préstamo a uno de sus parientes y este no pagó las cuotas y por eso se originó el proceso. Señaló que se evalúa apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Mientras tanto, Carrera Gamarra corrió la misma suerte porque tampoco consignó información sobre uno de sus bienes. Los demás excluidos son: Eleovina Silva, Walter Salazar Coloma y Henry Valdivia Solórzano (Avanza País); así como Luis Alberto Apaza (Acción Popular); Thais Arteaga Alatrista (Unión por el Perú) y Yesenia Mamani Zapata (Podemos Perú). Hay otros cuatro que aún están en evaluación por parte de los fiscalizadores del órgano electoral.

Esta decisión es apelable.