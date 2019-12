Cinco empresarios investigados por su pertenencia a la organización criminal denominada Club de la Construcción, y otro que actuó como lavador de dinero de Odebrecht, financiaron clandestinamente la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2016, confesó Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino carnal del ex secretario general del partido fujimorista, Jaime Yoshiyama Tanaka.

Jorge Yoshiyama manifestó a la fiscal Carmen Caro Izquierdo, integrante del Equipo Especial Lava Jato, que fue la propia Keiko Fujimori quien le encargó que buscara a los empresarios para que aportaran fondos destinados a financiar su candidatura, dinero que efectivamente fue acopiado pero nunca reportado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Ante los medios de comunicación, sus partidarios y los fiscales del Equipo Especial, Keiko Fujimori negó haber recibido fondos para su campaña presidencial sin haberlos registrado ante ONPE. Lo dicho por el testigo Jorge Yoshiyama, la desmiente completamente.

“Para la campaña de 2016, en 2015 Keiko Fujimori Higuchi me pide si puedo reunir a empresarios del rubro de la construcción para que puedan hacer una donación nuevamente (como en 2011). Yo me contacto con Federico Aramayo Málaga y le pregunto si él puede reunir a algunos constructores de su rubro a lo que me responde que va a ver. A las dos semanas, me indica que ha podido contactar con cuatro personas que sí están interesadas en conocer a Keiko Fujimori Higuchi y aportar a su campaña”, explicó Jorge Yoshiyama, según la transcripción oficial de su testimonio, documento al que tuvo acceso La República.

José Castillo Dibós, de la firma Ingenieros Civiles Contratistas y Contratistas Generales (ICCGSA); Manuel Tejeda Moscoso, de Obras de Ingeniería (Obrainsa); Ricardo Manrique Daemisch, de Super Concreto; y Julián Suicho Dextre, de San Martín Contratistas Generales; fueron mencionados como aportantes encubiertos de Keiko Fujimori.

Todos estos personajes están imputados por el fiscal Germán Juárez Atoche como integrantes del Club de la Construcción, quienes pagaban sobornos a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Provías Nacional para obtener a cambio millonarios contratos de obras públicas, especialmente carreteras.

“Las cuatro personas fueron Ernesto Tejeda, de la empresa Obrainsa; el señor Manrique, cuyo nombre no recuerdo, de la empresa Super Concreto; Fernando Castillo, de la empresa ICCGSA; y el señor Peñaranda, de la empresa Alpha Consult. Se hace una reunión en el domicilio de Federico Aramayo Málaga a la cual asiste Keiko Fujimori. Y les explica su plan de gobierno y sus objetivos políticos durante un almuerzo, luego ella se retira y yo me quedo con los señores constructores. El monto de la donación era de 10 mil dólares, que yo se los había comunicado previamente por intermedio de Federico Aramayo Málaga”, indicó el testigo.

Federico Aramayo también es investigado por el caso Club de la Construcción, y por su implicación, incluso la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), lo expulsó del gremio junto a los otros imputados.

En su manifestación ante la fiscal Carmen Caro, Jorge Yoshiyama también mencionó que asistió a la cita Jorge Peñaranda Castañeda, propietario de Alpha Consult, una empresa que de acuerdo con las confesiones del ex directivo de Odebrecht, Eleuberto Martorelli, era usada por la constructora para transferir dinero que luego era dirigido al pago de sobornos a funcionarios públicos en el Perú. El “codinome” de Peñaranda, quien abrió una cuenta secreta en el Banco Privado de Andorra (BPA), para recibir el dinero sucio de la corrupción, era “Don Quijote”, según Martorelli.

“A esa reunión (el almuerzo) llevó en efectivo los 10 mil dólares y me los entregó directamente. Días más tarde coordino con Fernando Castillo para ir a recoger el mismo monto, una noche en su domicilio de Las Casuarinas. Luego esa misma semana voy a las oficinas de ernesto Tejeda en San Isidro y ahí me entrega también un sobre con 10 mil dólares. Finalmente también voy a las oficinas de Super Concreto, que estaba en Manuel Olguín, detrás del centro comercial Jockey Plaza y recojo 10 mil dólares del señor Manrique. Todos estos dineros se los entrego a la señora Keiko Fujimori en su oficina de calle Bucaré”, desde donde dirigía la campaña presidencial de 2016, detalló Jorge Yoshiyama.

En la mano

El testigo resaltó que estas mismas personas también habían aportado para la campaña presidencial fujimorista de 2011.

Ante la gravedad de la declaración de Jorge Yoshiyama, la fiscal Carmen le pidió que fuera más preciso respecto al episodio cuando suministra a Keiko Fujimori los 40 mil dólares que recaudó de los empresarios de la mafia del Club de la Construcción.

“Keiko Fujimori, una vez que fui a su oficina, no recuerdo exactamente, debe haber sido a fines de 2015 o inicios de 2016, me dijo personalmente que como yo era muy amigo de Fico, refiriéndose a Federico Aramayo Málaga, que le pida a él que éste a su vez convoque a personas del rubro de la construcción para solicitarle (...) que sean donantes de su campaña por el monto de 10 mil dólares. Es así que yo contacto con Federico Aramayo Málaga y le comento el pedido de Keiko Fujimori. Entonces, él me indica a los días que hay cuatro personas interesadas en donar y son las que he indicado”, relató.

Jorge Yoshiyama precisó que conocía a Federico Aramayo Málaga porque su tío, el ex jefe de campaña de Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama Tanaka, era amigo de Federico Aramayo Pinazo, el padre del primero de los mencionados.

“Debo indicar que yo tomé conocimiento por mi tío Jaime Yoshiyama Tanaka que para la campaña de 2011, el papá de Federico Aramayo Málaga, que se llamaba Federico Aramayo Pinazo, quien falleció en 2013, había reunido también a un grupo de empresarios constructores y que también habían donado. Entonces, cuando Keiko Fujimori me pide hacer esta solicitud para su campaña de 2016, lo hace aludiendo a este antecedente y porque conocía que Aramayo Málaga era muy amigo mio”, reconoció Jorge Yoshiyama.

Jorge Yoshiyama Sasaki recordó otras ocasiones en las que Keiko Fujimori le pidió que reclutara a empresarios para que donen dinero a su campaña presidencial de 2016 sin registrarlo ante la ONPE. Indicó que en 2013 pudo reunir a varios empresarios que aportaban mensualmente 1000 soles cada uno y que ante la proximidad de la elección, en 2015 el monto incrementó a 1000 dólares por decisión de la propia candidata.

“Hacia finales de 2012, Keiko Fujimori me pide personalmente si puedo juntar un grupo de amigos empresarios que estarían interesados en apoyar su candidatura y que la modalidad sería una reunión cada dos o tres meses con todas estas personas en algún sitio privado, en una casa, y que la donación sería de 1000 soles mensuales. Y le digo a Keiko Fujimori: ‘Voy a buscar amigos interesados y te aviso’. Calculo que para después de verano de 2013, logré juntar a un grupo de aproximadamente 8 a 10 personas que sí estaban interesadas en apoyar y conversar con ella una vez cada dos o tres meses. Algunos de este grupo eran amigos mios y algunos otros eran amigos de sus amigos, que yo recién los conocía en ese momento”, narró.

“Nos reuníamos una vez cada dos o tres meses en el domicilio de algún integrante y la mecánica era una cena, en la cual ella y también a veces Mark Vito (Villanella, su esposo) asistía. Ella contaba sobre su campaña, sus planes de gobierno, lo que estaba haciendo en el interior del país, y los integrantes del grupo le hacían preguntas y le ofrecían algunos consejos sobre la problemática del país”, manifestó.

Yoshiyama mencionó al excongresista fujimorista Miguel Castro Grández, quien efectivamente lo reconoció en una declaración anterior, por lo que se trata de una corroboración.

También se sumaron los miembros del Club de la Construcción, Federico Aramayo Málaga, de Aramsa Contratistas Generales, y Julián Siucho Dextre, de San Martín Contratistas Generales. Además, Fernando Garcés Alvear, de Minera Enproyec; José Sam Yuen, de Samcorp; Fernando Espá Garcés Alvear, de Minera Enproyec; Carlos Urrea Farías, de Explomin del Perú; Bernardo Álvarez Calderón Fernandini, de Sociedad Minera El Brocal; y el empresario José Osterling Letts, según lo señalado por Jorge Yoshiyama.

Hasta la declaración de Jorge Yoshiyama, se desconocía que Mark Vito Villanella también era participante de las reuniones secretas de su cónyuge con empresarios que donaban dinero sin declararlo ante ONPE:

“El grupo estaba desde 2013 hasta finales de 2015. Los integrantes de este grupo de apoyo me entregaban a mi en efectivo 1000 soles mensuales, los cuales yo los entregaba a Keiko Fujimori cuando la veía. Para 2015, ella pidió que el monto a donar se subiera a 1000 dólares. Me parece que fueron los últimos seis meses del año. Los integrantes de este grupo fueron Fernando Espá, Federico Aramayo Málaga, Julián Siucho, Carlos Urrea, Bernardo Álvarez Calderón, José Sam, José Antonio Osterling, Miguel Castro Grández y otros que no recuerdo en este momento”, expresó el testigo. Jorge Yoshiyama continuará revelando más secretos del financiamiento de las campañas de Keiko Fujimori.

