Empresario ligado al Sodalicio denuncia a Paola Ugaz y pide S/2 millones de reparación

La periodista Paola Ugaz Cruz, fue querellada nuevamente por el delito de difamación en agravio al abogado vinculado al caso Soldalicio, Carlos Alberto Gómez de la Torre Pretell, actualmente apoderado de la Constructora Miraflores SAC.

“La misma denuncia que me ha hecho el mismo personaje en Piura, me la esta haciendo de nuevo en Lima, quiere hacer una especie de prueba diábolica. El quiere probar que soy productora de un documental del cual no soy productora”, señaló Ugaz al diario La República.

A la periodista se le señala de ser productora del reportaje “Perú: The Sodalitium Scandal" o Perú: el escándalo del Sodalicio difundido a nivel nacional e internacional el 15 de diciembre del 2016 por la cadena arabe Al Jazcera. Sin embargo, ella sustentó solo haber sido entrevistada brevemente, más no haber ejecutado el reportaje.

Ugaz contó a este diario que le pidieron retirar el documental de Youtube, pese a haber sustentado con un oficio de Al Jazeera dirigido al Poder Judicial que no participó en la producción del reportaje.

Si la periodista no procede con el pedido recibirá la demanda de Gómez de la Torre Pretell, quien le pide 2 millones de soles de “reparación civil”, la "tres años de pena privativa de libertad”, así como la emisión de un comunicado en las redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) “rectificándose y pidiendo disculpas públicas por la elaboración y publicación del reportaje”.

“Lo que hemos dicho con mi abogado es aclarar la presentación de pruebas y afrontar este proceso como todos los días, ir a donde nos llamen.”, indicó Paola Ugaz.

El reportaje del que teme el Sodalicio

En este reportaje se investigan las denuncias de corrupción de “una de las sociedades católicas romanas más ricas de América Latina” según indica el enlace del video que aún se encuentra en Youtube. Asimismo, se menciona a Carlos Alberto Gómez de la Torre Pretell como el apoderado de la Asociación Civil San Juan Bautista, quien no solo construiría el cementerio “Parque del Recuerdo” en Piura, sino también se adueñaría de el.

De acuerdo al audiovisual, Gómez de la Torre Pretell pagó altas cantidades de dinero a los miembros de una organización criminal “la gran cruz del norte”, sustentando haberlo realizado para que cuidan las tierras, sin embargo en el 2012 es capturado por el presunto delito contra la paz y administración pública.

La querella fue presentada el 13 de noviembre de este año al 36° Juzgado Penal de Lima. El 29 de noviembre el Juzgado ordenó poner en conocimiento la querella en su contra, a través de una carta notarial firmada el 6 de diciembre.

Fueron 40 las cartas notariales que recibió la periodista desde que comenzó a investigar el caso Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), trabajo expuesto en el libro “Mitad monjes, mitad soldados” realizado junto a Pedro Salinas. En el se revelan los abusos psicológicos, físicos y sexuales que sufrieron adolescentes y jóvenes dentro de la institución liderada por Luis Fernando Figari.

“Solo nombra a Paola Ugaz, para mí es la garra clarísima del Sodalicio en esta nueva demanda. No hay otra razón para que me sigan demandando todos los días, todo el tiempo me han estado hostigando en redes sociales”,

En el documento también se indica que Gomez de la Torre solicitará al Juzgado Penal la determinación de la fecha y la hora para la realización de la audiencia donde se haga la presentación de los cargos

“Yo tengo 4 denuncias, a parte de la de Eguren, tengo por una organización criminal, por haber trabajado un año en la Municipalidad de Lima y luego una demanda por el director del portal la Abeja”, declaró Ugaz a este diario.

Según cuenta, ella señaló de difamatoria la información vertida en la plataforma la Abeja, razón que motivó al fundador de este portal a demandar a la periodista, así como a Pedro Salinas.

Cabe destacar que el director de la Abeja.pe, Luciano Revoredo es también el candidato conservador a las elecciones 2020 por Solidaridad Nacional, partido dirigido por el cuestionado Luis Castañeda Lossio. Una de las del postulante es investigar al Lugar de la Memoria por “aberrante y antiperuano”. El museo difunde información y reflexiones sobre las víctimas del Conflicto Armado Interno vivido en el Perú.