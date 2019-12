Pedro Cateriano señala que situación penal de Keiko Fujimori se agrava cada vez más

El expremier Pedro Cateriano sostuvo en entrevista que cada vez más se complica la situación penal de la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

El político afirmó también para Ideeleradio que luego de liberación de Fujimori Higuchi se han descubierto nuevos hallazgos de su caso. Adicionó que no existe persecución política en contra de ella como tratan de postular sus allegados.

PUEDES VER Keiko Fujmori: Fiscalía incluye a empresa de Mark Vito en investigación

“Creo que la situación penal de la señora K es mucho más grave que inclusive de cuando se dispuso su primera prisión preventiva. Los hechos ocurridos con posterioridad a su liberación han sido terribles y acá tampoco puede alegar que esto es consecuencia de iniciativas de sus adversarios políticos, del odio contra ella y Fuerza Popular, que al igual de los apristas ha sido el argumento de defensa permanente para intentar confundir a algunos despistados”, explicó Pedro Cateriano.

“Desde el punto de vista penal es más grave, que cuando se solicitó la primera prisión preventiva", agregó.

Asimismo, Pedro Cateriano expresó que es inadecuado sostener que Jorge Yoshiyama es enemigo de Keiko Fujimori.

PUEDES VER Fiscalía imputa a Keiko Fujimori y dirigencia de Fuerza Popular por otros delitos

Como se conoce, el sobrino de Jaime Yoshiyama (exdirigente de Fuerza Popular) viene declarando sobre los aportes que habría recibido el partido de Keiko Fujimori para sus campañas presidenciales por parte de empresas como Odebrecht.

"Se muestran con total crudeza las prácticas delincuenciales en las que han incurrido los de fuerza Popular y la manera cínica en donde todo se negó, y se dijo no soy la señora K, no he recibido plata, y mi campaña se financió con coctelitos”, resaltó el ex primer ministro.

Vale precisar que el Equipo Especial Lava Jato incluyó nuevos delitos contra Keiko Fujimori en sus tesis. La República conoció hace unos días que entre los nuevos elementos en los que se basó están los recientes testimonios de Jorge Yoshiyama.