Jorge del Castillo califica de “cortina de humo” denuncia en su contra [VIDEO]

El exparlamentario Jorge del Castillo empleó su cuenta de Twitter para referirse a la investigación que ha retomado el Ministerio Público en su contra.

Manifestó que colaborará con la justicia y que están usando su caso a manera de cortina de humo.

“Hoy me he apersonado ante la fiscal de la Nación. Colaboraré con la justicia en lo que sea necesario para aclarar las falsedades y calumnias. Lo que debe quedar claro es que el Gobierno de facto crea cortinas de humo para tapar escándalo de Moquegua. ¡Viva el Apra!”, escribió Jorge del Castillo.

El político aprista es investigado debido a que una extrabajadora de su despacho del Congreso, Dianne Monge, cobró un salario -en enero de este año- a pesar de que ya no laboraba en el Legislativo y se había mudado a España.

El caso se archivó hace unos meses luego que Del Castillo devolvió al Parlamento el dinero con el se le pagó el sueldo a su excolaboradora.

No obstante, se ha decidido continuar con las pesquisas tras un reportaje de Panorama que demuestra que intentó “solucionar” de manera irregular el pago al Congreso.

En línea con ello, el excongresista le solicitó a Monge que no saliera a hablar sobre el tema, pues él iba a solucionarlo.

“Vas a cometer un error (si dices que yo te autoricé) y me vas a complicar la vida a mí por gusto, por gusto. Y yo creo que no merezco que me hagan daño”, sostiene Del Castillo en un audio que difundió el programa periodístico

Jorge del Castillo habría “resuelto” el problema pidiendo ayuda a un familiar de Monge en Barranca; le solicitó que firme un papel, maquillando una supuesta devolución a nombre de su exasesora.

Vale recordar que también viene siendo severamente cuestionado por un audio publicado por IDL-Reporteros, en el que se demostraría que Del Castillo estaría involucrado en el cambio de versión de un testigo del caso “narcoindultos”.