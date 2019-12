Tal como se informó en la edición de ayer, al menos 74 candidatos a las elecciones congresales del próximo 26 de enero afrontan procesos penales por delitos de corrupción. Hoy se difunden los nombres de esta ‘lista negra’, integrada principalmente por exfuncionarios públicos, como gobernadores regionales, alcaldes y regidores, que buscarían con su postulación obtener la ansiada inmunidad parlamentaria.

Pero no solo se trata de exautoridades regionales, provinciales o distritales. Entre los candidatos procesados por delitos de corrupción, también encontramos a algunos miembros del Parlamento disuelto el pasado 30 de setiembre. Entre ellos, destaca el exlegislador de Fuerza Popular (FP) Mártires Lizana Santos, número 1 de la lista por Piura. Él registra tres procesos por negociación incompatible, colusión agravada y malversación de fondos.

Otro exparlamentario con pasado fujimorista, que incluso llegó a ser coordinador regional de FP en La Libertad, es Luis Alberto Yika García, quien para estos comicios postula por Vamos Perú. Sobre Yika, pesan dos procesos penales por peculado doloso agravado y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Asimismo, cabe destacar al número 1 de FP en Arequipa, Camilo José Cárcamo Mattos, exalcalde del distrito de Chaparra, Caravelí, de 1999 al 2002, y alcalde provincial de Caravelí del 2007 al 2010. Según información del Poder Judicial, afronta hasta 4 procesos por negociación incompatible.

En tanto, por Alianza para el Progreso (APP), el otro partido que lidera esta lista de procesados por corrupción, tenemos al exgobernador regional de Loreto Fernando Meléndez Celis, quien postula al Parlamento teniendo dos procesos penales en trámite, ambos por negociación incompatible.

Otro dato importante que merece mención es que Áncash y Piura, con 9 candidatos cada una, son las dos regiones con más procesados por corrupción, tercera está Lima.

Habla el contralor

De un total de 2.802 candidatos inscritos al Congreso, la Contraloría ha verificado que 253 están comprendidos en informes de control por presunta responsabilidad penal, civil o administrativa.

Esta información es parte de la plataforma “En estas elecciones… tú tienes el control”, a través de la cual los ciudadanos podrán consultar y acceder a un registro sobre la trayectoria pública de los candidatos que hayan sido autoridades públicas y/o funcionarios del Estado.

“Un voto informado es un elemento crucial para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático. La gente tiene que saber a quién está eligiendo. Si después surgen cuestionamientos sobre hechos de corrupción, el que lo eligió no podrá quejarse, ni sorprenderse”, precisó el contralor general, Nelson Shack.

Shack también indicó que entre todos los candidatos, cuatro afrontan sanciones administrativas vigentes con suspensión o inhabilitación. “Eso no constituye impedimento para postular, pero el tema no es si hay impedimento o no, el tema es que debemos elegir de la manera más consciente”, acotó.

La plataforma que fue presentada ayer estará disponible a partir del lunes 16. La Contraloría también identificó que de la totalidad de candidatos, 628 presentaron sus declaraciones juradas de bienes y rentas.