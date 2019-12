El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, señaló que el pedido de extradición contra la esposa de Alejandro Toledo, Eliane Karp, fue aprobado en primera instancia en el Poder Judicial.

Así lo señaló el fiscal superior en diálogo con RPP. Añadió que el pedido por el caso Ecoteva también fue para el exmandatario y quien fuera su exasesor de seguridad, Avraham Dan On.

PUEDES VER Tomás Gálvez y otros investigados encabezan campaña contra el Equipo Especial Lava Jato

“En el caso Ecoteva, en el que incluso ya se aprobó en primera instancia la extradición no solo de Alejandro Toledo sino también de la señora Eliane Karp y el señor Avraham Dan On. La novedad es que la señora Karp no estaba incluida en el caso, que está sujeto a extradición por parte del Estado Peruano en contra del señor Alejandro Toledo”, expresó Rafael Vela.

Se recuerda que por este caso el Ministerio Público solicitó en junio 16 años y 8 meses de prisión para el expresidente. El mismo plazo para Karp y Dan On.

Para Shai Dan On, hijo de Avraham Dan On, y para David Eskenazi, 13 años, y para la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, 10 años de prisión.

“Estamos tratando de avanzar lo máximo posible, respetando los derechos de los investigados y sus defensas legales, que muchas veces es lindante con una conducta procesal maliciosa porque muchas veces no nos permiten con concluir con las investigaciones”, indicó Rafael Vela.

La investigación por el caso Ecoteva es sobre las presuntas irregularidades en la adquisición de inmuebles de parte de Eva Fernenbug. El dinero del pago provino de la empresa Ecoteva, constituida en Costa Rica.

El caso Ecoteva se relacionaría con el de Odebrecht, a raíz de que parte del dinero de los sobornos que presuntamente recibió Alejandro Toledo de la constructora brasileña habría llegado a la empresa costarricense.