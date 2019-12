Caso Ecoteva: Extradición de esposa de Toledo fue aprobada en primera instancia

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, señaló que el pedido de extradición contra la esposa de Alejandro Toledo, Eliane Karp, fue aprobado en primera instancia en el Poder Judicial.

Así lo señaló el fiscal superior en diálogo con RPP. Añadió que el pedido por el caso Ecoteva también fue para el exmandatario y quien fuera su exasesor de seguridad, Avraham Dan On.

“En el caso Ecoteva, en el que incluso ya se aprobó en primera instancia la extradición no solo de Alejandro Toledo sino también de la señora Eliane Karp y el señor Avraham Dan On. La novedad es que la señora Karp no estaba incluida en el caso, que está sujeto a extradición por parte del Estado Peruano en contra del señor Alejandro Toledo”, expresó Rafael Vela.

