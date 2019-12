Espinosa-Saldaña: “Felicito a Marianella Ledesma, le deseo la mejor de las suertes”

Eloy Espinosa-Saldaña, miembro del Tribunal Constitucional (TC), reiteró que no violentó verbalmente a la secretaria general de la institución, Susana Távara, pero planteó las disculpas del caso si es que la ofendió. Sin embargo, esta solución no es la planteada por la presunta agredida.

La República conoció que durante la sesión plenaria del pasado martes, el tribuno tuvo una “fuerte conversación” con la constitucionalista, por un desacuerdo que ambos. Esto ocurrió cuando él se negó a suscribir la acta que ella misma llevó, en la que se oficializaba la elección a de Marianella Ledesma, como nueva presidenta del TC.

Távara señala que tales hechos están tipificados como hostigamiento de género y violencia psicológica, según la Ley 30364, por lo que planteó tres pedidos: que le pidiera disculpas delante de los magistrados, que no tuviera más contacto con ella, y que el TC le impusiera una sanción ejemplar. Además, mencionó que habían más antecedentes de maltrato.

Al respecto, Eloy Espinosa-Saldaña reiteró en que solo fue una “conversación áspera” con una funcionaria porque no esta de acuerdo como ejecutaba su trabajo, el que no estaba a la altura de la imagen que había dejado su padre, Francisco Távara.

“Yo he hablado alto y ella ha hablado alto. Lo que he hecho es tener una conversación áspera con ella señalando que no estaba de acuerdo con su trabajo, con algunas actitudes que había tenido y que consideraba que su trabajo no estaba al nivel que le correspondía, ella me contestó creyendo que yo no era perfecto”, respondió el tribuno a RPP Noticias.

Espinosa-Saladaña mencionó que sí se percató que Susana Távara se desvaneció y que Marianella Ledesma le ayudó, pero que no conocía que se podría vincular como efecto a la discusión que tuvo con ella. No obstante, criticó que hayan tocado este tema en una sesión en la que él no había estado presente por descanso médico.

“Sinceramente yo jamás he hecho una expresión que descalifique a alguien por su condición de mujer. (...) A la otra persona, repito, no tengo ningún resquemor en plantear las disculpas de caso. (...) Yo no creo haber insultado a alguien, yo he tenido una conversación áspera con una funcionario, no he insultado, no he vejado. Pero si alguien se ha sentido ofendido brindo las disculpas del caso”, indicó.

Espinosa-Saldaña sobre Ledesma

Por otro lado, Espinosa-Saldaña explicó que no suscribió el acta de la audiencia en la que se eligió a Marianella Ledesma como nueva presidenta del TC, porque encontró algunas observaciones. Precisamente este hecho fue la causa de la discusión entre el tribuno y al secretaria general.

“Lo que pasa, como en cualquier acta, yo planteé observaciones. (...) Yo felicito a Marianella Ledesma, le deseo la mejor de las suertes y obviamente lo que sí tengo todo el derecho cuando me presentan un documento en el que tengo observaciones, a no firmarlo y especificar cuáles son las razones por las cuales creo que debe ser corregidas”, mencionó.

Eloy Espinosa-Saldaña informó que le dijo a Susana Távara que firmaría si se añaden los puntos que él solicitaba, entre estos que se agregue su nombre cuando Ledesma dijo en la sesión que tenía pensado votar por él. Agregó que dará sus descargos ante el Pleno del TC.