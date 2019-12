Mijael Garrido Lecca dijo que era capitán del Ejército porque pensó que lo ascenderían

El ex presentador de televisión Mijael Garrido-Lecca se pronunció este martes sobre el reportaje periodístico que desmintió una serie de expresiones suyas.

En el informe, que fue elaborado por una estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), se difundió que el también candidato al Congreso de la República mintió al sostener que era capitán del Ejército peruano, que comandaba un pelotón de inteligencia en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), que dictó cátedra en dos conocidas universidades, su firma como constitucionalista en un documento, entre otros enunciados.

Ante ello, a través de su cuenta de Facebook, Garrido-Lecca Palacios señaló que ostentaba el grado de capitán porque tenía la “convicción de que el ascenso se daría”.

“Me equivoqué al dar por hecho algo que, por certeza que yo tuviese, no había sido formalizado. Fue un error del que me arrepiento”, reza su pronunciamiento.

Sin embargo, líneas después, el bachiller en Derecho escribió que “no es cierto que sea solo teniente de reserva”, a pesar que las fotografías que adjuntó a su publicación solo lo certifican en el mencionado grado.

En un documento emitido el último 11 de noviembre por el Ministerio de Defensa, el Ejército peruano informó que Garrido-Lecca solo ostentaba el rango de teniente de reserva y que no fue “ascendido por acciones distinguidas, ni comanda un pelotón de inteligencia en el Vraem”.

PUEDES VER Mijael Garrido Lecca llama “malentendido” a situación sobre su rango en el Ejército

“Nuestro Ejército no se mancha. Que haya personas que, por proteger sus lentejas sean capaces de mentir tan abiertamente, es un temas de esas personas. [...] El hecho de que haya cometido el error de dar por cierto algo que yo así lo consideraba no quita que me sienta inmensamente honrado de formar parte de las filas de la reserva”, agregó.

Mijael Garrido-Lecca justificó su firma como constitucionalista

En otra publicación, el candidato aprista, quien no tiene colegiatura como letrado, manifestó que firmó un documento como constitucionalista debido a que fue invitado a firmar como tal.

También sostuvo que dedicó sus dos últimos años a leer derecho constitucional y que conversó lo suficiente con otro de los firmantes del mencionado oficio.

Sobre su supuesta experiencia docente, Mijael Garrido-Lecca añadió que fue profesor adjunto en la PUCP y en Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

“Tomé exámenes, preparé cada lectura y aprobaba o jalaba alumnos”, escribió.